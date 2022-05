El libro que recomienda Warren Buffett para ser rico

Como todos saben, Warren Buffett es el quinto hombre más rico del mundo, con una fortuna de 118.000 millones de dólares.

Sin embargo, antes de su presencia en las listas de Forbes de los millonarios más exitosos, Buffett era un hombre común y corriente, con una idea de negocio y un plan para alcanzar el éxito; esto lo logró gracias a mucho esfuerzo, dedicación, grandes ideas y un libro que le dejó lecciones muy importantes.

Aunque actualmente no supera a Elon Musk o a Jeff Bezos, siempre aparece en la lista y no suele perder dinero (como pasa con muchos otros que se nombran en el top 10), y esto pasa porque es un empresario brillante, que logra saber perfectamente cómo invertir su capital y es lo bastante inteligente a la hora de tomar decisiones importantes.

De acuerdo con el mismo Buffett, toda su sabiduría y todo lo que ha logrado hasta ahora viene, en parte, de un libro que lo marcó cuando era solo un niño, que definitivamente era muy afanado para un niño, pero que lo llevó a darse cuenta de todo el potencial que tenía y cómo podía explotarlo.

El libro de Warren Buffet que se debe leer para ser rico

En el documental Becoming Warren Buffett, el multimillonario Oráculo de Omaha (que supuestamente organizaba fiestas secretas a las que se coló Anna Delvey) dijo que cuando tenía siete años, se topó con el libro One Thousand Ways to Make $1,000, de F.C. Minaker, y se lo aprendió de memoria.

El libro, que actualmente está agotado en la mayoría de librerías internacionales, (pero que se puede encontrar en Internet), cuenta la historia de James Cash Penney, fundador de las tiendas J.C. Penney, y otros empresarios exitosos, presentando anécdotas de cómo crearon sus negocios y alcanzaron el éxito, incluyendo lecciones prácticas de negocios, ventas e inversiones (que es el área donde Buffet es experto).

En una entrevista de 1988, Buffett le dijo a la revista Fortune que el libro lo inspiró a comenzar a vender Coca-Cola, periódicos y chicles de puerta en puerta cuando era muy pequeño para crear su propio negocio.

Se trata de un texto que busca inspirar a otros a emprender, buscar nuevas ideas y a nunca dejar de moverse en el camino del desarrollo profesional, presentando los mejores casos de éxito y los más importantes e incluso algunos tips y pasos que las personas pueden seguir para despegar tus propios proyectos.

Además de One Thousand Ways to Make $1,000, Bill Gates y Warren Buffett también suelen recomendar el libro Business Adventures, donde el periodista John Brooks habla sobre una serie de momentos importantes en las historias de empresas icónicas como Ford y General Electric.

Según la historia, Buffett, el cual era una especie de mentor para el fundador de Microsoft, le prestó el libro a Gates en 1991, y él lo recomendó como uno de los libros esenciales en 2014, dentro de las listas de lectura que suele compartir en su blog.

Cabe resaltar que Buffett y Gates no son los únicos, Jeff Bezos también ha hablado sobre varios libros que lo han ayudado a ser exitoso, y Elon Musk también ha recomendado algunos a lo largo de su paso por Tesla y SpaceX, así que, si hay algo que aprender de estos hombres exitosos, es que la lectura es realmente importante para abrir la mente y llegar a ser los más grandes del mundo.

Si bien, no todos los libros son enfocados en economía y negocios, los más exitosos han llegado a recomendar novelas, libros de ciencia ficción y hasta videojuegos.