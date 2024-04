El supersociedades Billy Escobar habla acerca de qué tan politizada está la entidad: “Soy una persona de discurso social”

“Llegué y estoy aquí porque soy técnico. No soy político, no sé de política y afortunadamente el presidente Petro privilegia a los que venimos de la academia. Soy una persona de discurso social, no de ahora, sino de toda la vida. Siempre me ha preocupado la pobreza, me duele la injusticia. Eso lo he dicho en mis clases, en mis conferencias. No soy social de ahora, soy social de siempre”.