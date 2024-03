El top 5 de los pendientes en 2024 que pueden poner en apuros económicos el gobierno

1. En ascuas con el ACPM

2. De transición en transición

3. Reformas sin costos

Pese a la fuerte oposición, las reformas sociales del Gobierno (pensional, laboral y de la salud) se han convertido en un tema de honor para la Casa de Nariño y por eso utilizarán toda su artillería legislativa para lograr que avance en el Congreso. Pero, además de las diferencias conceptuales, existe una enorme preocupación por los costos de dichas reformas, dado que si no son financieramente sostenibles no podría convertirse en leyes.El desconocimiento de ese costo ha llevado a un debate similar al del huevo y la gallina, pues no se sabe qué fue primero. Los congresistas dicen no poder avanzar en la discusión sin tener ese dato y en el Ministerio de Hacienda dicen que solo pueden tener una estimación, pues la cifra exacta depende de lo que se apruebe.

“Es evidente que el Gobierno no puede calcular, por ejemplo, el costo de la reforma a la salud, entre otras cosas, porque hoy no tiene listos temas como el famoso manual tarifario con el que pretende establecer los precios. Segundo, porque no sabe cuánto le va a costar el equipo técnico que va a necesitar, no solamente para pagar los 450 millones de facturas que se generan en el sistema, sino para que cada alcaldía pueda configurar una red de apoyo, entre otras cosas, porque va a tocar construir los Caps y si no, comprárselos a quienes los tienen en el sector privado o por lo menos alquilarlos. Es decir, hay tantos baches en el proyecto, que vuelven imposible el cálculo”, explica la senadora Paloma Valencia.