En Ecopetrol han cambiado 4 veces al vicepresidente que debe evaluar riesgo ético de Ricardo Roa en la presidencia de la petrolera

El presidente de Ecopetrol, Ricardo Roa, ha estado en el ojo del huracán, pese a que en reiteradas ocasiones ha señalado que está abierto a las investigaciones, lo que, no obstante, muchos analistas han visto como un riesgo para la pertrolera que cotiza en Bolsas (Colombia y Nueva York). Principalmente, luego de que saliera a relucir un aparte del informe de la firma Control Risks, en la que habrían sugerido que la presencia del directivo en la compañía estatal sí la afectaría.

Cambio en 16 vicepresidencia, 4 veces, la de ética

¿Qué tan probable es que salga Roa de Ecopetrol?

Ricardo Roa completó un año en la presidencia de la petrolera estatal, cargo que asumió en abril de 2023 y, desde entonces, no han faltado las preocupaciones por su continuidad en el cargo, luego de que salieran a la luz pública, además de los dos posibles delitos electorales: violación de topes o límites de gastos en las campañas electorales y financiación de campañas electorales con fuentes prohibidas, otras situaciones que son objeto de investigación.

Ha sido pragmático, pero...

En ese contexto, Guardiola habló de lo que pasaría si Roa es separado definitivamente del cargo. “En teoría, si se formulan cargos no veo de qué manera Roa pueda seguir en la presidencia de Ecopetrol. Es una empresa que negocia en Estados Unidos, por lo que debe cumplir las reglas de mejores prácticas de gobierno corporativo que allá exigen”.

No obstante, el experto reconoció que “el presidente de Ecopetrol ha sido pragmático. Aunque no tenga todo el ‘pedigrí' que le reclaman”, el riesgo de que salga de la directiva estaría por el lado de que sea reemplazado -como en otras entidades- con un relevo más orientado al activismo que al tecnicismo. “Su pragmatismo ha estado en que en su permanencia en la compañía ha subido la producción, el capex lo ha mantenido alto en inversiones relacionadas con el petróleo y gas, aunque ha faltado eficiencia”. Sin embargo, hay un riesgo no menor de que tenga que salir, como resultado de las investigaciones de cuando gerenció la campaña ‘Petro presidente’”.