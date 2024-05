¿Es posible reactivar la compra de vivienda sin que existan subsidios?, presidente de Camacol responde, en entrevista con SEMANA

Muchos piensan que una vivienda verde no es más que tener una casa con un ‘sellito’ y ya. La ola de la vivienda sostenible es una realidad en Colombia, lo que llama la atención en un sector que viene en declive desde hace un largo tiempo, porque la gente dejó de comprar y los constructores, por supuesto, de apostarle a construir.

Verde puede salir más barato

G.H . Por lo general, la industria está disminuyendo entre un punto, un punto y medio del costo del crédito hipotecario cuando se compra verde. Lo que estamos viendo es que también genera incentivos para la construcción, porque en 2023, el 25 % de los créditos que colocaron los bancos líderes en la financiación de construcción en Colombia, no al comprador, sino al que construye, eran para proyectos. Entonces, esta es una industria que está creciendo y que genera beneficios para la sociedad.

Atados a los subsidios

SEMANA. ¿Cómo hacer para que la vivienda no se caiga cada vez que sucede algo con los subsidios?

G.H. Colombia es uno de los países donde el precio de la vivienda es de los más bajitos. Lo que sucede es que el ingreso de los hogares también es de los más bajitos. El tema de cómo generar riqueza. Y cómo incrementar el ingreso de los hogares para que no necesiten tanto crédito y, en consecuencia, no necesiten subsidio.

En la actualidad, hay entre 7 y 8 millones de hogares que no son propietarios de vivienda en las ciudades.

G.H . Son unos 14 millones de hogares urbanos, y la mayoría, alrededor de 8 millones que pueden ser no propietarios. De esos, entre 6 y 7 millones ganan menos de 4 salarios mínimos. Es más, la gran mayoría de esos ganan menos de 2 salarios mínimos. Un hogar que gana 2 salarios mínimos, que quiere comprar una vivienda de interés prioritario, de 117 millones de pesos, la cual tiene una cuota inicial de 12 millones de pesos, le faltarían 105 millones en crédito si no tiene subsidio.

El crédito, de los 105 millones de pesos, a una tasa del 14 %, tendría una cuota mensual de 1.300.000 pesos. El hogar con un ingreso de 2 salarios mínimos no puede destinar más de 40 % a pagar una cuota. Eso sería 1.040.000 pesos. Y si el crédito cuesta 1.300.000 pesos, ya ni siquiera le prestan. En conclusión, el número de hogares que ganan menos de 2 salarios mínimos en Colombia que pueden comprar vivienda sin subsidio es CERO.

Se destinaron $17,7 billones para financiar vivienda de estratos medios y altos (No VIS), mientras que $8,3 billones fueron para vivienda de Interés Social (VIS).

¿Los pobres están comprando?

G.H . Lo que se adquiere con subsidios del Gobierno nacional o de las entidades territoriales no es para negocio, porque tiene un destinatario final identificado con nombre, cédula, con una evaluación de su facultad para acceder a subsidios y su capacidad para tener crédito.

En este momento tenemos 50.000 subsidios que se dan al año, por parte del gobierno nacional, y eso no es para inversionistas.

Lo que sí es cierto es que la ley no prohíbe que cualquier persona compre una vivienda de interés social, porque es un mecanismo de ahorro. Y mucha gente hace eso y la pone en arriendo.

Entonces, sería bueno abrir la discusión de, si en vez de tener un mercado de inversionistas hormiga, no sería mejor promover un mercado de inversionistas institucionales, como los Fondos de Pensiones. En Suiza, el 80 % de vivienda las construyen los fondos de pensiones para ponerlas en arriendo, pues la gente (más los jóvenes), o no tienen o no quieren comprar.