Colombia en un círculo vicioso: débil crecimiento económico y bajos ingresos fiscales, la preocupante advertencia de Bloomberg

Siguen los pronunciamientos, tras conocerse la semana pasada los modestos datos de crecimiento económico del primer trimestre en el país, cifras que apenas llegaron a 0,7 % frente al mismo periodo del año pasado, y en medio del debate sobre la propuesta del Gobierno de flexibilizar la regla fiscal y permitir un mayor endeudamiento, como parte de su estrategia de reactivación económica, pero mientras los ingresos fiscales no alcanzan las metas previstas.

Hay expectativa porque, el próximo mes, el Gobierno publicará nuevas estimaciones macroeconómicas como parte de su plan fiscal nuevamente revisado. Bloomberg citó a William Snead, estratega del BBVA, quien aseguró que a los inversores no les gustan las sorpresas y una actualización financiera a medio plazo que venga con números peores de lo esperado podría hacer bajar los precios de los bonos como reacción inicial.