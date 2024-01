Estas son las alzas en matrículas y pensiones de colegios, universidades y jardines infantiles. Gobierno fijó los máximos permitidos

No obstante, el incremento de uno de los gastos que más pesa al comienzo de año no fue definido el pasado martes cuando el Dane reveló que la inflación de 2023 fue de 9,28 por ciento, sino a finales de septiembre. En esa fecha el Ministerio de Educación publicó una resolución que establece los aumentos aplicables a las matrículas y pensiones de los colegios privados para el año escolar 2024. Esta resolución no atañe a colegios públicos, pues en ellos matrículas, pensiones y alimentación son gratuitos (en algunos casos también lo es el transporte).