Experta revela tips clave para poder vender por Internet. “El cliente compra en el momento del antojo”, explica Vanessa Ramírez

Vanessa Ramírez: No es pautar a la loca. Parte de que conozcamos a nuestro cliente. Entendamos a nuestro cliente. Entendamos el producto. Este puede ser muy genérico, pero debo pensar qué cliente es el que quiero ver en redes. Por ejemplo, si tengo accesorios para celulares, lo primero que debo hacer es ver qué público tiene interés y una vez lo sepa, generar mejor comunicación. Luego sí, comenzar a pautar. No es poner una pauta y esperar que me llegue gente. Muchas personas gastan mucho dinero y no llega el cliente ideal. Hay gente que deja sus datos porque sí, y la verdad es que no están interesados. Y el empresario se frustra porque al final no es lo esperado. Para que esto no pase hay que entender muy bien nuestro nicho. Y comenzar a hacer pruebas A/B test para entender quién me llega.