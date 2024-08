Gremios señalan imprecisiones en mensajes del presidente Petro, durante la alocución en la que habló de tarifas de energía

Luego de que Petro se refiriera a la prestación del servicio de energía como un negocio manejado por pocos, quienes, inclusive, tendrían el poder de alterar los precios a su favor, los gremios que agrupan empresas de energía no guardaron silencio.

Andesco, Acolgén, Andeg, Asocodis, Naturgas y Ser Colombia, hicieron un pronunciamiento conjunto en el que aclaran varios de los mensajes emitidos por el mandatario de los colombianos , con los cuales, quiso evidenciar las razones por las cuales, hasta el momento los colombianos -principalmente los de la región Caribe- no ven reflejad en la factura de la energía, ningún alivio en la tarifa.

Respuestas a mensajes presidenciales

1. Colombia es el único país de América Latina donde el costo de energía no está regulado por el Estado.

Para los gremios, se trata de un mensaje incorrecto, lo que explicaron de la siguiente manera: “a partir de las Leyes 142 y 143 de 1994, en Colombia el costo unitario del servicio de energía está regulado por la Creg (Comisión de Regulación de Energía y Gas), a través de la definición de una fórmula tarifaria, que establece qué se puede o no trasladar en la tarifa”. Así las cosas, no hay nada que no esté regulado por la mencionada comisión.