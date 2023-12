Gustavo Petro sumó a Colombia a un tratado contra el petróleo sin fuerza legal y que solo firmaron 11 países insulares como Vanuatu, Tuvalu, Tonga, Niue y Palau

El presidente de Colombia, Gustavo Petro, anunció este sábado en la COP28 de Dubái la adhesión a un llamado internacional contra los combustibles fósiles, sin fuerza legal, lanzado en 2019 por países insulares. “Ya es evidente que no se puede vivir del petróleo”, dijo Petro, rodeado de líderes de cinco Estados insulares, en un acto celebrado durante la conferencia del clima de la ONU.

Colombia es el primer país no insular que se une al Tratado de No Proliferación de Combustibles Fósiles, surgido en 2019 tras un llamado lanzado por archipiélagos-Estado en el Pacífico, Asia y el Caribe. Palau anunció el viernes que también se unía al texto.

| Foto: NurPhoto via Getty Images

La COP28 se realizará del 30 de noviembre al 12 de diciembre. | Foto: NurPhoto via Getty Images

“Allá en mi propia sociedad se diría: ¿cómo se le ocurre al presidente producir un suicidio económico? Y resulta que esto no es un suicidio económico; estar aquí es tratar de evitar un omnicidio, la muerte integral de todo lo existente”, aseguró.

“Enfrentarse al cambio climático significa enfrentarse al papel de los combustibles fósiles”, añadió el director general de la Organización Mundial de la Salud (OMS), Tedros Adhanom Ghebreyesus. El Tratado de No Proliferación de Combustibles Fósiles es en su origen una iniciativa de organizaciones no gubernamentales ecologistas y de científicos, que fue ganando fuerza en la última década.

En la COP 28 de Dubái son muchos los esfuerzos que se siguen haciendo. Un grupo de 116 países afirmó este sábado su voluntad de triplicar la capacidad instalada de energías renovables de aquí a 2030. Los países se comprometieron a “trabajar juntos” para aumentar las capacidades renovables globales (energía eólica, solar, hidroeléctrica, etc.) hasta los 11.000 gigavatios (GW), en comparación con los cerca de 3.400 GW actuales.

Los países también se comprometieron a duplicar la tasa anual de progreso en eficiencia energética hasta 2030, del 2 al 4 %. Sin embargo, estos compromisos no tienen ningún valor vinculante.

“No estamos argumentando ante nadie que esta vaya a ser absolutamente una alternativa radical a cualquier otra fuente de energía”, dijo Kerry. “Pero (...) la ciencia, la realidad de los hechos y la evidencia nos dicen que no se puede llegar al cero neto en 2050 sin algo de energía nuclear”, dijo. “Estas son sólo realidades científicas. No hay política involucrada en esto, no hay ideología detrás de esto”, insistió. El objetivo es triplicar la capacidad de energía nuclear de aquí a 2050 desde los niveles de 2020.