¿Hizo un crédito con esta entidad financiera y le cobraron muchos intereses?, la SIC los sanciona por usura y los obligará a devolver

Según los argumentos de la SIC, luego de indagaciones y revisiones, esa entidad pudo establecer que “la plataforma para préstamos en línea, denominada PROFIN APP, afectó los derechos de los consumidores al no suministrar información mínima y veraz respecto del cargo por el uso de la plataforma; por incurrir en publicidad engañosa; al no suministrar información en los términos dispuestos en la Ley 1480 de 2011 y en el Decreto 1074 de 2015; al realizar cobros de intereses que desbordaron las tasas máximas legales; al no cumplir con las obligaciones exigidas frente al comercio electrónico, y al no cumplir con las órdenes dispuestas por la Superintendencia de Industria y Comercio.