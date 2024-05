La advertencia del exministro José M. Restrepo: “Modificar o flexibilizar la regla fiscal es una muy mala idea: genera más incertidumbre”

JOSÉ MANUEL RESTREPO: Hemos oído que hay tres propuestas preliminares sobre un plan de reactivación. La primera de ellas habla de la posibilidad de dar una serie de descuentos tributarios o de beneficios o exenciones tributarias, lo que supone una propuesta de reforma tributaria. En ese orden de ideas, aunque no se ha precisado aún cuál es el contenido de esos beneficios, supone uno que serían algunos en el sector turístico, por ejemplo, como existió en el pasado reciente. O eventualmente pensar en disminuir la tasa corporativa del impuesto de renta a personas jurídicas.

Y la segunda, quizá más importante que la anterior, es que cualquiera de esas decisiones tiene un costo fiscal. Y lo que estamos viendo es que el Estado tiene en este momento un apretón fiscal muy fuerte, unas necesidades fiscales muy fuertes y una debilidad en materia fiscal muy fuerte. Entonces, cualquier decisión de reducir una tasa corporativa o incluso generar una serie de exenciones tributarias tiene un costo fiscal. Y hoy lo que estamos viendo, uno, es que no se está cumpliendo la meta de recaudo tributario y, dos, los gastos están siendo relativamente más altos de lo que se tenía inicialmente previsto, es decir, hay unos gastos altos. Luego, yo francamente dudo mucho que exista un espacio en este instante para poder lograr reducir de manera significativa algunos de esos beneficios tributarios.

J.M.R.: El segundo son las inversiones que las llaman forzosas. Esas inversiones se han utilizado en Colombia de tiempo atrás. Mucho de eso se utilizó en los años 60. Y la verdad, por la experiencia que hemos tenido, no resultaron muy efectivas.

J.M.R.: Significa que esa propuesta en particular iría totalmente en contravía de un plan de reactivación económica. Pareciera esta última, especialmente más un plan de desactivación económica o de desaceleración económica.

J.M.R.: Las tres iniciativas tendrían que pasar por el Congreso de la República. Y ahí vuelve y juega la discusión de política, llamémoslo del escenario que estamos en este momento, que es muy complejo, la verdad, que evidentemente está afectando la dinámica del Congreso de la República. Me parece que son tres iniciativas que tienen una alta dosis, entre otras, de incertidumbre de que realmente se materialicen. Además, efectivamente tienen esa dificultad, tiene toda la razón.

Ese proceso de reactivación no da espera y me parece que está perdiéndose el sentido de urgencia con estas tres propuestas, entre otras, porque seguramente no se pueden presentar ahora, habría que presentarlas en la siguiente legislatura y eso implica un tiempo del proceso, lo que al final significa que eventualmente pueden tener un nivel de aplicación por allá hacia el 2025. Creo que es muy tarde, porque la reactivación se necesita ya.