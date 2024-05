Importar exportadores, la curiosa propuesta del presidente de Analdex, Javier Díaz, para la reactivación económica

La gente empezó a decir es, yo no cambio mi carro. Yo me aguanto otro rato: uno o dos años más. Creo que eso llevó a que las cifras de ventas de carros nuevos se fueran al piso.

Finalmente tomaron la decisión, pensando en que acá no hay nada que hacer, solo cerrar la planta y competir con la importación. Estaban utilizando esa planta al 10 %.

SEMANA. Ya casi no quedan más empresas ensambladores acá en el país...

Producir o importar, ¿qué conviene más?

J.D. Soy de los que cree que eso se demora un poquito. Aquí lo que hemos visto es que la tecnología más adecuada es la de los híbridos, que han tenido mayor aceptación, porque se sigue combinando la gasolina con la electricidad. En el eléctrico se carga el carro con una energía que se produce con hidráulica o con termica. El carro eléctrico no lo han acabado de inventar.

Ahora, Colombia, en lo que se está moviendo, es a producir -y en Barranquilla lo están haciendo- las baterías para los carros eléctrico e híbrido. Y es a lo que se le debería apostar. Sería mucho más atractivo para Colombia especializarse en componentes para esos carros (uno de los temas es baterías), que pretender producir el carro totalmente. Desde los años 80 ya no se producen bienes finales, se participa de un proceso de producción y de una partecita. Es una manera más eficiente de producir y de hacer comercio.

Importar exportadores

Traer empresas ancla, de las que ya están vinculadas con esas cadenas globales de valor. De esa manera, aquí hacernos parte del proceso. Ya no se fabrican bienes finales, se fabrican procesos. Para ello, hay que participar de esos procesos.

Desaduanar tarda días y en Panamá minutos

SEMANA. Suena bien, ¿por qué cree que no se ha hecho?

J.D. La manera de vincularse a esas cadenas es la dificultad. Máxime cuando se tiene un país cerrado como Colombia, en el que el tema aduanero no es fácil, donde desaduanar un contenedor le toma 6 días, y en Panamá, que está a la vuelta de la esquina, lo hacen en minutos.

Yo tengo el caso de una compañía que vino a instalarse aquí (la matriz está en Francia). Al desarrollador le indicaron desde Europa que pusiera el centro de distribución en Panamá. Pero él dijo, no, yo conocí Cartagena y eso es igualito al centro de distribución que tenemos en Marruecos. Yo lo voy a poner en Cartagena.

Y cuando va a sacar el primer contenedor lo demoraron 45 días. Casi pierde la cabeza (el puesto). He ahí el problema. Para que un país pueda participar en una cadena global tiene que importar y exportar muy rápido.

J.D . Primero, voy a decir que nos preocupa la declaración anticipada de importación que se creó, porque va a ser mucho más demorado, va a hacer mucho más dispendioso el proceso. Entonces sí, vamos en contravía de lo que el mercado está exigiendo, que es flexibilidad, rapidez, dinamismo en las operaciones. Y acá la Dian inspeccionando, sin sistema, pues no va a poder funcionar en la economía moderna.

El sistema de gestión del riesgo de la Dian debe servir para diferenciar a los usuarios; hay unos usuarios que generan confianza. Así funciona el sector privado. El tratamiento no es igual. Y acá meten a todos en la misma bolsa.

Ojo con la inversión forzosa de los bancos.

J.D . Si se le mete inversión forzosa a los bancos van a tener que cobrar más por los créditos a los clientes. Se mete en riesgo a toda la economía para prestarle a unos señores que no tienen acceso al crédito, porque no pasan la prueba de riesgo. El Gobierno podría hacer esa inversión forzosa con la banca pública, que tiene los recursos y podría ser respaldado con el Fondo Nacional de Garantías.

Sobre Israel

J.D. Así es. El gobierno hace muchos anuncios y finalmente uno no sabe qué va a concretar. Muchos de los anuncios no se concretan, o se echan para atrás al otro día. Solo los anuncios hacen daño. Muchas veces no pasa nada, pero el daño está causado, porque la gente se paraliza.