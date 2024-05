‘La generación que usaba embalses para producir energía eléctrica ya pasó': MinHacienda a bancos, por no financiar proyectos renovables

De acuerdo con lo expresado por el ministro de Hacienda, el reto actual es financiar el desarrollo y el crecimiento de la economía, “sin petróleo y sin carbón”. No obstante, a su juicio, los bancos siguen montados en la idea de apoyar solo los proyectos energéticos antiguos, porque, “la tasa de retorno es más alta”.

‘Los bancos dicen no, no califica’

Ahora, al decir del funcionario, que se piensa más en energías renovables, que aún no dan altas tasas de retorno, “los bancos siguen financiando proyectos viejos, mientras que a la energía solar, eólica, a la idea de construir hidrógeno, le dicen, no, eso tiene mucha incertidumbre. Por ahora no califica”.