¿La pierde? Esto pasa si no le da uso a su tarjeta de crédito

Sin embargo, algunas personas no les dan uso constante o deciden no utilizar su tarjeta de crédito durante un largo período.

¿Qué pasa si no le da uso a su tarjeta de crédito en Colombia?

A diferencia de otros productos bancarios, las tarjetas de crédito no se consideran inactivas simplemente por no usarse en un par de meses. Sin embargo, si transcurre un tiempo prolongado sin que se realicen cargos, pueden empezar a ocurrir ciertas implicaciones.

Una de las consecuencias más comunes de no utilizar la tarjeta de crédito en Colombia es la cobranza de comisiones por inactividad. Aunque no es obligatorio usar la tarjeta con frecuencia, algunos bancos aplican una tarifa mensual por “no uso” cuando se supera un periodo determinado sin realizar compras o pagos.

Además de las comisiones, los beneficios asociados con las tarjetas de crédito también pueden verse afectados si no se les da uso. Muchos bancos ofrecen programas de recompensas, puntos o millas por compras realizadas con la tarjeta, y, si no se usan, no se acumulan estos beneficios.

Aunque no utilizar la tarjeta no generaría un reporte negativo, mantenerla inactiva por un tiempo prolongado puede indicar a las entidades financieras que el titular no tiene actividad crediticia activa, lo que puede ser visto como un indicio de que no hay suficiente confianza para otorgar nuevos créditos en el futuro.