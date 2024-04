La reforma pensional sigue en la cuerda floja. Expertos, invitados al Congreso de Asofondos, analizaron las propuestas

En respuesta al mandatario, el presidente del Congreso, Iván Name, levantó la sesión, lo que hizo temer por una ruptura que también pusiera en aprietos el trámite del proyecto de ley y corriera la misma suerte de la reforma a la salud. No obstante, durante la cumbre de las Administradoras de Fondos de Pensiones (AFP), que se realizó en Cartagena, el ambiente dejaba ver que aún hay disposición para buscar acuerdos.

Eso ha puesto en el debate la preparación de la entidad estatal para hacerlo, pero, principalmente, la confianza que se requiere para que pueda ejercer adecuadamente una gobernanza del mencionado fondo. Así, se ha hablado del Banco de la República y del Fondo Nacional del Ahorro (FNA) como posibles administradores. Laura Roa Zeidán, presidenta de la entidad, señaló que su entidad estaría lista, pero hay que tener presente que el FNA maneja el ahorro de cesantías, el cual se invierte para el corto plazo y en activos poco riesgosos, lo cual no es adecuado cuando se buscan recursos de largo plazo para pagar las pensiones del futuro.

“En pensiones, lo que está cotizando es el puesto de trabajo, no la persona”: Ricardo Bonilla, ministro de Hacienda

Por el momento, el panorama de las pensiones está sumergido en un mar de problemas que ya están sobrediagnosticados. De acuerdo con lo expuesto por Bonilla, uno de ellos es la competencia desigual entre fondos privados y el Régimen de Prima Media, “que ha traído como consecuencia una salida masiva de personas de los fondos privados hacia Colpensiones”. Otra falla está en las cifras de afiliados, pues las estadísticas indican que en los fondos privados hay 18 millones y en Colpensiones, 7 millones, suma que, de ser permanente, significaría que no hay ninguna dificultad, pues implicaría que toda la población económicamente activa está asegurada. Pero al hacerle zoom se evidencia que solo el 40 por ciento cotiza efectiva y regularmente, así que, a juicio de Bonilla, “el que está cotizando es el puesto de trabajo y no la persona”, pues los ciudadanos pasan por un puesto, lo dejan y toman otro, en medio del alto grado de rotación que caracteriza al mercado laboral. Por ello, muchas voces siguen insistiendo en que la mejor reforma pensional es la laboral.

A la baja cobertura en el sistema pensional se suma la insuficiencia de la mesada, que hoy suele no alcanzar y mucho menos lo hará en el futuro, debido al problema demográfico que implica que ahora la gente vive más, pero sigue ahorrando lo mismo que se estableció en la Ley 100 de 1993.

Los roces siguen

El ministro Bonilla reaccionó a estas cifras diciendo que los fondos privados “acostumbran a decir que el 70 por ciento de la suma total se debe a rendimientos, pero 261 billones (el 70 por ciento) provienen de cotizaciones”. Además, agregó que dicha rentabilidad se deriva de la inversión en TES, es decir, de deuda pública que paga la nación, lo que, a su juicio, es ineficiente. Volvió a expresar las cifras que en el pasado fueron motivo de controversia. “El régimen de prima media recibe la cotización del 16 por ciento por cada persona afiliada y el 13 por ciento va al fondo común. En el régimen privado, 4,5 puntos, lo que equivale al 28 por ciento del aporte, no entra a la cuenta de los afiliados, pues está destinado a los costos de administración, seguros y fondos de garantía de pensión mínima”.

Voceros de las AFP no tardaron en reaccionar. Daniel Wills, vicepresidente de Asofondos, sostuvo que en el régimen privado “la cotización que va a la cuenta individual es de apenas el 11,5 por ciento, mientras que en Colpensiones es 13 por ciento; en consecuencia, esa diferencia genera una pensión 30 por ciento menor, por lo cual los dos sistemas no son comparables”. Agregó que la mencionada ineficiencia, obtener rendimientos de los TES, no tiene en cuenta que “con un pensionado en el régimen de prima media, el Gobierno asume una deuda al 7 por ciento real, mientras que con los TES es del 4 por ciento real. ¿A qué tasa prefieren endeudarse?”, preguntó.