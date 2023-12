“Las medidas son improvisadas, inconvenientes e inoportunas”, dice Claro frente a la propuesta de la CRC de cambios en la regulación. La empresa asegura que la entidad busca intervenir el mercado

La Comisión de Regulación de Comunicaciones (CRC) presentó para comentarios del sector la propuesta de medidas de regulatorias para promover la competencia e incrementar el bienestar del usuario.

Sin embargo, la propuesta no cayó bien en Claro, jugador que ha sido declarado con posición de dominio. Juan Carlos Archila, presidente de América Móvil Colombia, grupo que maneja la marca Claro, manifestó las inconformidades de estas medidas a las que calificó de “improvisadas, inconvenientes e inoportunas”.

SEMANA: ¿Qué plantea la Comisión con esta iniciativa?

Juan Carlos Archila: Quisiera comentar antes de dónde venimos, para entender por qué estamos aquí y cómo llegó la CRC a plantear esas medidas. Estas medidas son resultado de un mal diagnóstico del sector. La CRC, desde hace muchos años, viene insistiendo en ese concepto de la dominancia o lo que se conoce como la posición de dominio que es como se debe llamar.

Nosotros decimos que ahí hay un mal diagnóstico porque, inclusive, utilizando indicadores de la misma CRC, que la misma CRC ha publicado, hemos podido demostrarle a la CRC que esa declaratoria de posición de dominio, declaro, es incorrecta.

Lo grave de eso es que, con un diagnóstico malo, yo creo que las medidas que se están planteando igualmente son incorrectas.

Hemos dicho que la posición de dominio no existe. Y la posición de dominio, para que todos los colombianos lo entiendan, es muy sencillo. Eso es cuando hay un competidor en el mercado que puede actuar con independencia de los demás actores, de los demás competidores.

Recientemente entró al mercado un nuevo operador, un nuevo operador que ha adoptado una estrategia muy agresiva de precios y que, al final, todos los demás operadores, incluido, Claro, hemos tenido que responder. Por lo cual, le hemos insistido a la CRC que revise ese diagnóstico, esa declaratoria de posición de dominio, porque no es cierto que Claro pueda actuar con independencia de los demás actores del mercado. Hay una competencia muy fuerte.

Esa es la otra conclusión que la CRC hace, en la cual dice, hay una ausencia de competencia. Y pues realmente eso tampoco es cierto. Y también se lo hemos podido demostrar. Le hemos mostrado que los precios han bajado un 70 % en los últimos tres años.

Los colombianos hoy en día navegan en internet móvil, cuatro veces más que antes, subiendo de 2 GB al mes en promedio por usuario a 8 GB en promedio por usuario.

Y más importante aún, le hemos mostrado a la CRC datos que ellos mismos poseen, pero que ignoran, no entendemos por qué. 60 % de los colombianos cambian de operador cada año.

Eso es más de 48 millones de líneas que se están cambiando de un operador a otro todos los años, con una dinámica de competencia enorme. Y eso existe porque los colombianos tienen 17 opciones, operadores de servicios móviles hoy en día, de dónde escoger.

Así que, insisto, aquí hay un mal diagnóstico.

SEMANA: Con ese escenario, pasemos a las medidas y lo que plantea la comisión con esta iniciativa…

J.C.A.: Como digo, de un mal diagnóstico, una mala propuesta de medidas. Las medidas, según la CRC, ellos dicen que son con el objetivo de promover la competencia e incrementar el beneficio de los usuarios, que los usuarios estén mejor servidos cada día. Que puedan consumir más, a menos precios, con mejor calidad. Sin embargo, nosotros vemos unas medidas que, por el contrario, hacen exactamente lo contrario. Por eso hemos dicho que son medidas improvisadas, inconvenientes e inoportunas.

SEMANA: ¿Por qué?

J.C.A.: Porque estamos a puertas de una subasta de 5G. Por ejemplo, una de esas medidas que propone la CRC es prohibirle a Claro que pueda contactar a un usuario después de que este usuario haya tomado la decisión de portarse a otro operador.

La portación, como todos los usuarios lo conocen, pues es ese derecho que tienen los usuarios de irse al operador que quieran, cuando quieran, en menos de 24 horas, llevándose su número.

Eso, pues realmente, es atarlo. Atar de manos a Claro para poder competir. Pero peor aún es que nos prohíbe ofrecerle mejores, darles mejores ofertas a los usuarios. ¿Por qué discriminar a los usuarios de esa manera? No creo que eso sea una forma de resolver el mercado. Resolver algo que no hay nada que resolver.

Adicionalmente, nosotros lo vemos como un tema donde básicamente, en lugar de lo que ellos dicen, de aumentar la competencia, reduce la competencia.

SEMANA: ¿Usted cree que hay barreras que impidan la competencia en el mercado de telecomunicaciones en Colombia?

J.C.A.: Olvidé mencionarlo antes en el tema del diagnóstico. Porque, efectivamente, la CRC también insiste en que hay unas barreras en el mercado. Nos hemos sentado con ellos muchas veces. Hemos contratado estudios de varias empresas internacionales para que le demuestren que eso no es así. Y que, inclusive en ninguna parte del mundo, se pretende regular el mercado de esa manera. ¿Por qué? En los últimos 20 años, del 2003 al 2023, pasamos de 3 operadores a 17 operadores que hay hoy. Uno de ellos entró hace poco. Menos de 2 o 3 años. Es el operador WOM, pongámosle nombre.

Y WOM, como dije anteriormente, pues ha tomado la decisión de hacer una estrategia muy agresiva en precios. La cual nosotros hemos tenido que seguir para no perder los clientes.

Pero, al final, pudo entrar también ese operador al mercado. Pudo comenzar a ofrecer sus servicios abiertamente. Y ellos anunciaron hace poco que ya tienen 4 millones de usuarios.

Entonces, uno diría, ¿cuáles barreras? Es más, ahora mencionaba que estamos a puertas de la subasta 5G. Y en los proponentes para la subasta 5G se ha presentado uno nuevo. Un operador de Brasil que tiene la intención de venir a competir.

Claramente ve la oportunidad de competir en el mercado. Lo cual uno dice, no hay barreras. No hay barreras de entrada. La demostración está ahí. Viene un nuevo operador.

Entonces, realmente no entendemos la lógica de llegar a esas conclusiones por parte de la CRC.

SEMANA: ¿Qué exigencias tendría que cumplir Claro con esta nueva regulación si avanza?

J.C.A.: Más que exigencias, diría que son prohibiciones. Son limitaciones a que Claro pueda competir abiertamente en el mercado. A nosotros nos da la impresión de que estas medidas primordialmente buscan beneficiar a nuestros competidores, a los otros operadores, en lugar de lograr lo que ellos dicen que quieren promover. Promover la competencia. Realmente amarrar de manos a un operador, por grande que este sea, reduce la competencia, no aumenta la competencia. Nuestros competidores, seguramente, quienes presionan a la CRC para que tome este tipo de medidas, estarán muy contentos porque podrán actuar en el mercado con menor competencia, no mayor competencia.

El otro objetivo que tiene la Comisión, o el otro mandato constitucional que tiene la Comisión de Regulación de Comunicaciones es aumentar los beneficios a los usuarios.

Por ejemplo, ese beneficio que mencioné antes, que los precios hayan bajado al 70% en los últimos tres años, haciendo que Colombia tenga el cuarto lugar más bajo, el cuarto lugar de los precios más bajos en todo el mundo. En todo el continente americano, de 35 países que mide la Unión Internacional de Telecomunicaciones. Así que esos son beneficios.

Pero parar la competencia o reducir la competencia, amarrando de manos a un operador como Claro, pues por el contrario va a resultar en menos beneficios para los usuarios.

SEMANA: ¿La CRC está interviniendo en mercado?

J.C.A.: Sin duda. Sin duda pretende intervenir el mercado. Como decimos, basados en un diagnóstico equívoco, en un diagnóstico con unas medidas absolutamente innecesarias. Está claro que la dinámica de competencia está creada en el mercado. Tanto así, que le doy unos datos que también tiene la CRC y que también ignora la CRC. Cuando miramos el mercado de internet móvil en Colombia, Claro ha perdido alrededor de 10 puntos de participación en tráfico, en ingresos del mercado de internet móvil.

Datos que todos los operadores estamos obligados a entregarle a la CRC periódicamente.

Pero sorprendentemente la CRC ignora completamente estos datos en su análisis. No entendemos por qué.

No entendemos por qué se busca desarrollar medidas que solo benefician a nuestros competidores y no a los usuarios. No incentivan ni promueven la competencia y peor aún: Colombia tiene un problema muy serio hoy en día en términos de comunicaciones.

El nivel de conectividad de Colombia, como lo ha dicho el mismo ministro Lizcano y todas las autoridades, está muy por debajo de los promedios de América Latina.

Lo que se requiere para resolver eso es mucha inversión y, por el contrario, pues, con este tipo de medidas, desincentivan la inversión de Claro, que es el que ha hecho el 50% de las inversiones en el sector en los últimos 30 años. Más de 16.000 millones de dólares invertidos en Colombia para dar la conectividad, para tener las redes que tenemos, que se requiere hacer más inversiones.

Esos 16.000 millones de dólares para dar una idea es un tercio de la deuda externa de Colombia, para darle una dimensión a las inversiones que ha hecho Claro en el país, comprometido con Colombia, comprometido con la conectividad del país.

Y, por cierto, se requieren más inversiones, pero este tipo de medidas desincentivan la inversión. Porque si un operador tiene que hacer inversiones y no las puede recuperar, porque otra medida, por ejemplo, de la Comisión de Regulación de Comunicaciones es que Claro tenga que arrendarle su infraestructura a los demás, lo cual es absolutamente legítimo. Todos tenemos acuerdos para arrendarnos y usar la infraestructura de los demás, pero lo que pretende hacer es obligarnos y regular el precio, en que podíamos estar obligándonos a nosotros, Claro, a cobrarle la mitad de lo que vale, del valor que está regulado para los demás actores del mercado. No entendemos por qué castigar de esa manera las inversiones de Claro.

SEMANA: Hace unos meses usted mencionó que el no es un problema de competencia, sino de inversión. ¿Por qué?

J.C.A.: La gran queja, lo que llaman el problema de competencia en el mercado, la dominancia, pues es que el mercado es un muy grande. Porque muchos estiman que Claro es demasiado grande, y efectivamente, Claro tiene un 50 % de participación del mercado móvil. Hablé de las inversiones que ha hecho Claro, un 50 % de las inversiones, y al final del día, pues lo que pasa es que los usuarios valoran mucho. Casi el 50 % de su decisión, según estudios de la propia CRC, que también ignora, dicen que el 50 % de la decisión de los usuarios está basado en la cobertura, por ejemplo. Le comparto otro dato que también ignora la CRC: Claro tiene 50 % más antenas que su competidor más cercano, por lo menos hasta ahora porque también recordemos que ahora en la subasta de 5G pues la Superintendencia de Industria y Comercio les autorizó a Movistar y a Tigo participar juntos en la subasta lo cual quiere decir que el mercado definitivamente va a cambiar, la competencia se va a acentuar aún más, así que por eso decimos que estas medidas no tienen ninguna lógica en este momento enfrente de una subasta de 5G, en particular con el hecho de que dos de los comisionados, dos de los tres comisionados que están hoy en día salen en enero ¿por qué precipitarse? ¿Por qué tomar decisiones frente a un cambio tan dramático como el que esperamos que va a pasar en el mercado? En un mercado que ya está en plena competencia.

SEMANA: ¿Usted esperaría entonces que la decisión de 5G se demorara o se aplazara unos meses más mientras hay una renovación en la comisión?

J.C.A.: La decisión de 5G y lo dijo el ministro en un debate en el Congreso, me pareció muy acertado su comentario, no hay que confundir la asignación de espectro y las subastas de espectro con los temas de competencia son dos cosas que, si bien están ligadas, son independientes. Concuerdo con el ministro en esa evaluación del espectro.

Y un tema que también nos afecta a todos los colombianos: Colombia tiene hoy en día una tercera parte del espectro asignado de lo recomendado por la Unión Internacional de Telecomunicaciones. Son 490 MHz, llamémoslos 490 carriles por los cuales van estos carros que son los datos. Inclusive, para mayor preocupación una muy buena porción de ese espectro no se está usando. El espectro es el que permite dar mejores servicios de mayor calidad a los usuarios.

El hecho de que el espectro no se asigne realmente va en contra de los usuarios. Es importante que ese espectro se ponga en producción para mejor calidad, mejor cobertura, mejores prestaciones de servicios para los usuarios. Por eso decía que estas medidas realmente son inconvenientes y van en contra del beneficio de los usuarios.

SEMANA: Hay una coyuntura macro en donde estamos viendo un decrecimiento de la economía y unos indicadores, como inflación, tasas de interés, dólar. ¿Cómo se afecta todo esto dentro de esta medida?

J.C.A.: También voy a abusar del ministro Lizcano que dio una muy buena explicación en un debate que se citó al Congreso supuestamente para hablar de la subasta 5G pero al final lo que encontramos era que era una presión hacia la CRC para que la CRC tome medidas por razón de la supuesta dominancia que fue decretada por la CRC y aquí el tema crítico es que hay muchos operadores en el mercado muchos de ellos que inclusive tienen participación pública que de pronto, y así lo dijo el ministro Lizcano y concuerdo que no es un problema, preferirían que no haya 5G en Colombia porque 5G nos obliga a todos los operadores a invertir más, a invertir más para tener una nueva red de 5G, nos obliga a invertir más porque parte de la forma en que el ministerio ha estructurado esta subasta es que este espectro se ponga en producción con el objetivo de que los operadores hagamos más inversiones para cumplir la meta del gobierno de llegar al 85% de conectividad de los colombianos, que el 85% de los colombianos tengan acceso a internet. Hoy solamente alrededor del 60% lo tienen.

En Claro estamos 100% comprometidos con esa meta. El país no se puede seguir atrasando tenemos que estar en la modernidad tecnológica del 5G, pero tenemos que llevar el resto de cobertura a todas esas zonas vulnerables, llevar la cobertura a todas esas zonas apartadas del país donde viven pocas personas, pero que también tienen derecho al servicio. Creo que ese es el reto. El reto es que todos los operadores nos comprometamos con eso, pero como dije hay operadores que preferirían que no se diera esa subasta.

Afortunadamente el gobierno del presidente Petro a través del ministerio de las TIC pues ha hecho un cronograma y un programa de diseño de la subasta muy claro, muy transparente que nos lleva hacia que el 20 de diciembre como le dijo el ministro también en el Congreso va a suceder o sí o sí.

SEMANA: ¿Cuáles son los tiempos de la decisión de la CRC?

J.C.A.: Aquí estamos enfrentados a una situación en la cual lo primero es efectivamente la CRC presenta, publica estas medidas que está proponiendo el pasado 3 de noviembre. Nos dio a todos los actores hasta el 24 de noviembre para presentar nuestros comentarios así lo hicimos y creo que una de las cosas que es interesante compartir es que muchos actores para mi sorpresa no solamente los operadores, terminaron alzando la voz y diciendo que todo el ecosistema digital de Colombia se va a ver afectado por estas decisiones no solamente los que prestamos servicios de telefonía móvil. Por ejemplo, vimos a personas que representan el sector del comercio electrónico alzando la voz y diciendo: ‘perdónenme si se atrasa por culpa de estas medidas el desarrollo del sector, la conectividad, la conectividad móvil, pues se va a atrasar o va a andar más lento el desarrollo del comercio electrónico. Lo vimos con actores representando al sector de desarrollo de software. Todos sabemos que esta conectividad permite recoger y transportar una cantidad de datos que después se almacenan en lo que la gente conoce como la nube y esos datos son los que hay que después procesar y desarrollar una cantidad de software para que sean útiles. Por ende, los amigos del sector del desarrollo de software también dijeron: ‘estas medidas no van a promover la inversión, no van a hacer que la gente use más, que tenga más beneficios, pueda usar más los datos, tenga mejores precios’.

Entonces fue muy interesante porque esas voces se alzaron en un foro que la misma CRC convocó creo que será muy importante que la CRC se siente a estudiar esas voces, esos reclamos de muchos de los sectores, no solamente de las telecomunicaciones móviles, y revalúe muy bien las medidas que está planeando tomar porque creo que van a ir en contra de esta inversión.

Y voy a hacer un comentario adicional: el sector de telecomunicaciones después del sector minero energético en Colombia es el sector que más invierte en Colombia. Esa inversión la necesitamos todos, sabemos que la inversión viene cayendo aceleradamente en el país estamos enfrentándonos efectivamente a una, que han dicho algunos expertos, posible recesión, pero aun así los operadores tenemos que hacer el esfuerzo por poner sanas a las empresas.

Los retos que estamos enfrentando son enormes: una inflación tremenda, un dólar con mucha inestabilidad que todas nuestras inversiones son en dólares porque tenemos que comprar equipos en el mercado internacional, un equipo en Colombia vale lo mismo que un equipo en Chile o en Brasil o en Estados Unidos, ninguna diferencia los pagamos en dólares solamente que con la devaluación nos presiona mucho y también y no sé si digamos atado a lo que dije de la caída de precios, pues los ingresos de las empresas no están aumentando. Es más, algunos se quejan del hecho de que las empresas ganan mucho, pero le doy una idea: hoy en día Claro en Colombia invierte entre 800 a 1.000 millones de dólares al año eso son cerca de 4 billones de pesos al año esas inversiones son prácticamente el 100% de las utilidades de la empresa. Qué mejor para Colombia que las utilidades se queden en el país se reinviertan en infraestructura que beneficia a los usuarios.

SEMANA: ¿Cuál sería su mensaje final para la CRC y el Ministerio de las TIC frente a esta decisión que está por tomar esta Comisión de Regulación?

J.C.A.: Para la CRC yo les diría: las cosas son para revisarlas. No hay pecado en decir que las cosas han cambiado, no hay pecado en decir que las medidas que se han tomado han funcionado, no hay pecado en decir que vale la pena revisar para tomar buenas medidas para el MinTIC yo básicamente les diría adelante con la subasta 5G, Colombia ya está muy atrasado frente al mundo, ya hay más de 150 países donde se están construyendo más de 280 redes diferentes en los diferentes países para competir por infraestructura y Colombia todavía ni siquiera se asoma al 5G. Nos va a tocar ahora, contando con la subasta en el 20 de diciembre, para desplegar esas redes y hacer esas inversiones en el 2024 pero voy a sumar un mensaje más. Para la Superintendencia de Industria y Comercio. Lo dijo el señor director de la CRC también en este debate en que lo que sigue es que la Superintendencia de Industria y Comercio revise esas propuestas de medidas. Creo que es muy importante y tenemos toda la confianza en que la Superintendencia de Industria y Comercio en toda su sabiduría va a revisar muy bien esas medidas y se va a preguntar realmente prohibirle a Claro que contacte a los usuarios, prohibirle a Claro que pueda competir libremente en el mercado aumenta la competencia o la reduce.