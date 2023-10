Las propuestas de la Región Caribe para enfrentar su crisis energética. El drama de los subsidios mal entregados

Pero si hay una región del país que ha tenido que soportar la crisis en materia de energía, no solo altos precios, sino un servicio deficiente es la costa Caribe. Por una parte, XM, la administradora del mercado, hizo una seria advertencia sobre las dificultades técnicas en las redes de distribución.

De hecho, SEMANA confirmó que para evitar problemas técnicos y efectos dominó en el sistema que pudieran afectarlo, ya hay cortes en algunas zonas en horas de alta demanda para que las redes de distribución no tengan dificultades .

Y, por otro lado, tras la salida de Electricaribe, y la llegada de Air-e y Afinia, el Gobierno anterior estableció un régimen tarifario especial, con el cual, los usuarios asumen las pérdidas técnicas (relacionadas con la operación del sistema eléctrico) y las no técnicas, es decir, el robo y fraude. De hecho, la norma fue demanda y el Consejo de Estado la admitió, con lo cual, las pérdidas por robo no podrían ser trasladadas al usuario.

La inversión pública en esas obras llevaría a que los pagos de capital y de retorno de esas inversiones no se incluyan en la estructura tarifaria, reduciendo el costo del servicio a los usuarios. Su efecto sería permanente porque las inversiones irían dirigidas exclusivamente al mejoramiento de las redes y subestaciones y no a la operación del sistema. El objetivo es que la inversión pública fortalezca la infraestructura para que los operadores continúen mejorando la prestación del servicio.

Igualmente, le solicitaron a la CREG desistir de lo planteado en la resolución 701 024 que restablecería la obligación de las termoeléctricas de financiar a los comercializadores sus compras de energía en bolsa, dada la presión que ello ocasiona en la caja de las generadoras. Esa presión limitaría las posibilidades de abastecimiento de gas de las térmicas en momentos en que el país necesita que produzcan más energía para atender la demanda que no podrían cubrir las hidroeléctricas por el bajo nivel de los embalses en la fase crítica del fenómeno de El Niño. Con el pago de las deudas por la opción tarifaria a las comercializadoras, estas empresas tendrían liquidez para sus compras de energía en bolsa.

En ese mismo sentido, la Cámara de Comercio de Barranquilla e Intergremial Atlántico pidieron que se atiendan las necesidades de los consumidores industriales y distribuidores a partir de cálculos debidamente validados del gas que requieren para sus operaciones. Y ante las informaciones que se conocen sobre la afectación de la capacidad de producción de los campos de Córdoba, plantearon la necesidad de precisar cuál es la razón técnica que la ocasionó, el volumen que no podrá entregar al mercado, y sus efectos en la atención de la demanda de gas natural y de energía eléctrica.

Sin embargo, señala que no se cumple con el principio básico de focalización y se dedican recursos de la Nación a subsidiar hogares que no se encuentran en condiciones de vulnerabilidad. Advierte el estudio que en la región Caribe se excluye al 12,3% de los hogares pobres del subsidio de energía y se incluye al 57% de los hogares no pobres.