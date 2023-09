Gobierno prepara plan para evitar importar gas natural en 2026

Y es que, tanto las estimaciones del Gobierno anterior, como las de la industria y la nueva hoja de ruta de transición energética coinciden en un punto crítico: si no se implementan cambios, Colombia se verá obligada a importar gas natural en el año 2026 debido a la insuficiencia de la oferta nacional.

El Caribe colombiano se ha confirmado como una gran potencia de gas natural. Expertos del sector aseguran que este energético será protagónico dentro de la transición y que los hallazgos costa afuera son muy importantes para no depender energéticamente de otros países… pic.twitter.com/YaL9FHtkKZ

¿Colombia podría terminar importando gas de Venezuela?

Los bajos niveles de reservas, la escalada de los precios de gas en boca de pozo durante los dos últimos años, y las recientes restricciones en el suministro a la demanda no regulada en algunas zonas del país por problemas técnicos de algunos operadores en sus yacimientos, ponen de manifiesto reviven el fantasma de la importación de gas desde Venezuela, donde, no obstante, el panorama no será tan fácil.