Alarma de apagón: los distribuidores de energía alertan sobre problemas financieros que pueden desembocar en un racionamiento. Pero no es la única preocupación

No se trata solo de un “apagón financiero”. Algunas empresas quedarían inviables por insolvencia, “originando un riesgo sistémico con potencial afectación a la prestación del servicio de energía para todos los colombianos , ya que cesarían los pagos a los demás eslabones de la cadena (...) y ante un escenario de escasez hídrica nos enfrentaremos a un apagón no por temas energéticos, sino por temas financieros”, dice el gremio.

El cambio de cronograma no ha tenido una explicación profunda del Gobierno. Sin embargo, distintos analistas consultados por SEMANA coincidieron en que esta determinación estaría relacionada con los decretos de emergencia económica de La Guajira y la posibilidad, contemplada en ellos, de que Ecopetrol entre a participar en los proyectos de energías renovables no convencionales, situación que hoy no permite la ley, pues no autoriza una operación integrada de generación con transmisión y la estatal petrolera –con la adquisición de ISA– quedó bloqueada para entrar al negocio de generación.