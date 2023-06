Presidente Petro confía en que la energía limpia de La Guajira reemplace “toda la generación eléctrica de Colombia”

Una particular declaración dio el presidente de la República Gustavo Petro sobre la política de transición energética que está impulsando desde el Gobierno nacional y los beneficios que podría traer para el país si se maximiza ese modelo.

Petro le apostó todo al potencial que puede tener La Guajira sobre la generación de energías limpias por medio de paneles solares, por la intensidad del sol que cae en esa región del país, o por los fuertes vientos que podría beneficiar la energía eólica.

El mandatario colombiano no dudó en asegurar que la energía limpia que podría producir La Guajira sería de tal magnitud que reemplazaría “toda la generación eléctrica de Colombia”, inclusive, según Petro, la energía que genera las hidroeléctricas como Hidroituango.

Petro afirmó que la energía limpia que podría producir La Guajira sería de tal magnitud que reemplazaría toda la generación eléctrica de Colombia, como la que genera Hidroituango. - Foto: Suministrada a SEMANA por gobernación de Bolívar

“La Guajira, ya lo dijo la Ministra (de Minas y Energía, Irene Vélez), los datos que yo tengo es que tiene un potencial de 25 gigas. Colombia toda consume en un año más o menos unas 18 gigas”, sostuvo Petro.

Y agregó: “Es decir, con sólo la energía limpia de La Guajira, en su máximo, podríamos reemplazar toda la generación eléctrica de Colombia, incluido las hidroeléctricas, Hidroituango y todo ese tipo de proyectos que en su tiempo fueron motivo de discusión”.

Irene Vélez, ministra de Minas y Energía. - Foto: GUILLERMO TORRES REINA

Sablazo de Petro contra el Cerrejón

En la tercera jornada de trabajo que tuvo el presidente de la República, Gustavo Petro, en La Guajira, y que tuvo un traspié debido a una afectación estomacal que sufrió el mandatario, el Gobierno nacional del Pacto Histórico firmó un acuerdo con las comunidades indígenas de ese departamento para destrabar y darles celeridad a los proyectos de la transición energética.

Y en la Biblioteca Héctor Salah Zuleta se despachó con dureza contra la mina de carbón del Cerrejón, señalando de manera directa que el modelo que aplica no funciona, ya que explicó que no se vincula realmente a la comunidad en proyectos sostenibles en el tiempo.

El presidente Gustavo Petro acudió a La Guajira para exponer ideas relacionadas con la transformación energética. - Foto: Presidencia

“El pacto, entonces, no tiene que ver, y yo sería crítico de ello, con el sistema tradicional de proyectos en Colombia. Se hace un proyecto, le dan permiso en unas instancias, invitan a la comunidad a que diga qué quiere y ahí viene una pelea, una compensación, sea dinero, sea especie, y viene una pelea entre la comunidad”, dijo Gustavo Petro.

El mandatario agregó en su tesis: “Que si la comunidad es la legítima, que si sustituyeron autoridades legítimas, que quién va a negociar. Obviamente, también se desata la corrupción en nuestro país. ¿Quién va a negociar? Y yo creo que ese modelo no es el que funciona”.

“Ese modelo es por una sola vez. Llega el proyecto, x, 100, 200, 500 millones de dólares, logra sus consultas, visto, chulito, pa’la autorización, empieza a construir y nunca más vuelve a ver a las comunidades. Las comunidades se gastan lo que les dieron y de pronto empiezan a ver al cabo de los años, cuando los niños crecen, que la empresa está ahí, que está ganando y que la comunidad cedió sus derechos y que ya no la voltean ni a ver”, añadió.

Mina de carbón del Cerrejón. - Foto: FELIPE RODRÍGUEZ

También señaló el mandatario colombiano: “Eso es el Cerrejón, ese modelo no funciona, porque ese modelo le va a quitar sostenibilidad real, no económica, sino vital, al proyecto. Si se quiere que los proyectos sean sostenibles en el tiempo, duren décadas, dos décadas, lo que sea calculado, tiene que haber un pacto con las comunidades wayuu permanente, no esporádico al inicio”.

“Un pacto wayuu permanente, que aquí se le denomina pacto energético, implica una asociatividad, es decir, la comunidad wayuu, las asociaciones wayuu, etcétera, deben ser socias de los proyectos. Al ser socias, parte de la utilidad pasa a las comunidades y entonces, durante 10, 15 o 20 años, lo que dure, va a haber un flujo permanente para que esas comunidades vayan resolviendo problemas de los más agudos a los menos”, recalcó finalmente el presidente Petro.

Petro contra el carbón

En la agenda que realiza en La Guajira, Petro realizó una fuerte declaración en contra del carbón, pese a que este mineral generó riqueza en esa región del país.

El mandatario colombiano, luego de una reunión que sostuvo con los habitantes de Nazareth, corregimiento de la Alta Guajira, perteneciente a Uribia, en el Diálogo Social de Autoridades (palabreros wayuu), fue categórico en asegurar que el carbón dejó como consecuencia “miles de menores muertos de sed por agua”.

Presidente Gustavo Petro en La Guajira con su esposa, la primera dama, Verónica Alcocer. - Foto: presidencia

“Precisamente, este territorio es el más rico de toda Colombia, en términos de sol y en términos de vientos, vientos constantes, rápidos y permanentes, offshore, es decir, en el mar o en el área continental. Pero, al mismo tiempo que hay esa gran riqueza, tenemos un territorio indígena, mayoritariamente sin agua, en condiciones de pobreza”, dijo.

Y radicalizó su postura contra el carbón, señalando que se puede sustituir por energías limpias por medio de la transición energética: “Alguna vez, La Guajira tuvo esta misma polaridad, mucha riqueza en el subsuelo, el carbón, que dejó mucha pobreza en la superficie, niños y niñas muriendo por miles de sed de agua y de mala calidad del agua”.

“Eso no puede repetirse ahora. A eso he venido aquí, a hablar con las comunidades exactamente sobre cómo esa polaridad no se vuelve a presentar, sino cómo los dueños de esta nueva riqueza que genera la realidad económica del mundo, la crisis climática, para poder ser resuelta”, concluyó el jefe de Estado.