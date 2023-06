“El peor crimen contra la humanidad cometido en la época contemporánea”: Gustavo Petro arremetió contra falsos positivos

El presidente de la República Gustavo Petro en medio de la agenda de trabajo que viene adelantando en La Guajira con todo su gabinete de ministros, realizó una aguda reflexión sobre los llamados falsos positivos, arremetiendo contra esas ejecuciones extrajudiciales.

El mandatario colombiano lanzó un fuerte sablazo, asegurando que esos crímenes que son materia de investigación por parte de las autoridades son los peores asesinatos “contra la humanidad cometidos en la época contemporánea”.

Este es el peor crimen contra la humanidad cometido en la época contemporanea



Quienes lo aplauden o lo niegan, niegan la posibilidad sobre estas cenizas de construir la reconciliación de Colombia.



Sus autores intelectuales y físicos han escrito una de las peores páginas de la… — Gustavo Petro (@petrogustavo) June 29, 2023

A través de su cuenta personal de Twitter, en un extenso mensaje que publicó, el jefe de Estado aseguró que los autores intelectuales y materiales de los falsos positivos escribieron “una de las peores de la historia de la humanidad”, sembrando zozobra y miedo en varias regiones del territorio nacional.

“Este es el peor crimen contra la humanidad cometido en la época contemporánea. Quienes lo aplauden o lo niegan, niegan la posibilidad sobre estas cenizas de construir la reconciliación de Colombia. Sus autores intelectuales y físicos han escrito una de las peores páginas de la historia de la humanidad. 6.402 jóvenes asesinados por el Estado solo por recibir unos votos, un aplauso popular, unos pollos o una medalla”, dice el trino de Petro.

El mandatario se encuentra en La Guajira. - Foto: Suministrada a SEMANA por presidencia

Y agregó en el mensaje que publicó en sus redes sociales: “Una seguridad construida sobre la sangre inocente de miles, no es seguridad, es la mayor inseguridad humana. Con estos asesinatos sistemáticos, querían que la zozobra del colombiano se convirtiera en tranquilidad y la tranquilidad en apoyo electoral”.

“Dormir cómodo en el apartamento caliente del norte de Bogotá o del Poblado en Medellín, sentirse seguros aplaudiendo como exterminaban la guerrilla, crédulos de un ”fūhrer” fantasmal, cuando lo que exterminaban era nuestra juventud albañil, popular, sin más oportunidad, que no fuera el pelotón de fusilamiento”, dijo Petro.

Audiencia pública de la JEP sobre los falsos positivos en Dabeiba. - Foto: JEP

También lanzó una pulla sobre esos crímenes: “Triste el país que aún aplaude o niega esta ignominia. Nuestra mayor responsabilidad hoy, además de reparar hasta donde se pueda a las víctimas, es que no se vuelva a repetir en nuestra historia. Que seamos capaces de construir un país democrático y justo”.

Uribe se pronuncia sobre reconocimiento de falsos positivos por parte de ocho militares: “Mancharon la seguridad democrática”

El expresidente Álvaro Uribe se pronunció en la noche del miércoles 28 de junio sobre el reconocimiento que hicieron ante la JEP ocho militares de 49 ejecuciones extrajudiciales, conocidas como falsos positivos.

Expresidente Álvaro Uribe Vélez - Foto: NurPhoto via Getty Images

Estos actos, según reconocieron los militares, se presentaron en los municipios de Dabeiba e Ituango, Antioquia, entre 2002 y 2006.

El expresidente reprochó la actitud de los militares de, inicialmente, haber negado que habían cometido estos falsos positivos.

Duele y mortifica que hubieran negado falsos positivos, les creímos, y ahora los aceptan; incluso la Fundación de Herbin Hoyos, qepd, defendió un caso de Dabeiba, anterior a mi Gbno. Y apoyamos esa defensa. Los cometidos durante mi Gbno mancharon la Seguridad Democrática que… — Álvaro Uribe Vélez (@AlvaroUribeVel) June 29, 2023

“Duele y mortifica que hubieran negado falsos positivos, les creímos, y ahora los aceptan; incluso la fundación de Herbin Hoyos (QEPD) defendió un caso de Dabeiba, anterior a mi Gobierno. Y apoyamos esa defensa”, apuntó Uribe.

El exmandatario agregó que “los (falsos positivos) cometidos durante mi gobierno mancharon la seguridad democrática que bastante sirvió al país. Cualquiera de estos delitos es grave sin que importe el número ni los casos de falsas acusaciones. Mi afectación es mayor por mi inmenso cariño a los soldados y policías de Colombia”.

Ocho militares reconocen su participación en 43 ejecuciones extrajudiciales en Dabeiba. - Foto: JEP

El reconocimiento de estos hechos ante la JEP fue hecho por el coronel en retiro Efraín Enrique Prada Correa, excomandante del Batallón de Contraguerrillas (BCG) No. 79 Hernando Cómbita Salazar; el sargento (r) William Andrés Capera Vargas, exintegrante del Batallón de Contraguerrillas (BCG) No. 79 Hernando Cómbita Salazar; coronel (r) Edie Pinzón Turcios, excomandante del Batallón de Contraguerrillas (BCG) No. 26 Arhuacos; el sargento (r) Fidel Iván Ochoa Blanco, exintegrante del Batallón de Contraguerrillas (BCG) No. 79 Hernando Cómbita Salazar; el mayor (r) Yair Leandro Rodríguez Giraldo, exintegrante del Batallón de Contraguerrillas (BCG) No. 26 Arhuacos; el sargento (r) Jaime Coral Trujillo, exintegrante del Batallón de Contraguerrillas (BCG) No. 79 Hernando Cómbita Salazar; el mayor (r) Hermes Mauricio Alvarado Sáchica, exintegrante del Batallón de Contraguerrillas (BCG) No. 79 Hernando Cómbita Salazar, y el soldado profesional (r) Levis de Jesús Contreras Salgado, exintegrante del Batallón de Contraguerrillas (BCG) No. 79 Hernando Cómbita Salazar. Todos ellos reconocieron públicamente su responsabilidad en estos hechos.

En la instalación de la audiencia de reconocimiento, el magistrado Alejandro Ramelli Arteaga, de la Sala de Reconocimiento, explicó que en estos casos se presentó el patrón macrocriminal de “homicidios de campesinos de la región por prejuicio insurgente y de guerrilleros que habían dispuesto sus armas en un contexto de alianzas entre agentes del Estado y grupos paramilitares”.

En este sentido, señaló que los militares retuvieron y asesinaron a campesinos a los que señalaban de tener nexos y colaborar con la guerrilla que delinquía en la zona. “Con estas acciones, se estigmatizó a las víctimas y a las comunidades, dañando sus lazos; se generó desplazamiento forzado y se rompieron los proyectos de vida”.

Audiencia en Dabeiba, Antioquia. - Foto: JEP

Estas acciones generaron un desplazamiento forzado en la región de Dabeiba, puesto que los pobladores sentían miedo y zozobra frente a los militares. Rafael Góez, familiar de Wilson Manco, le manifestó a los ocho comparecientes que los daños son “incalculables e invaluables”, puesto que afectó el buen nombre y honra de los pobladores, quienes eran señalados de ser colaboradores de los grupos guerrilleros. “Tenía que negar mis raíces (…) para conseguir un empleo, no podía decir que era de Dabeiba”.

Sobre ese panorama, el coronel (r) Edie Pinzón Turcios, quien fue comandante del Batallón de Contraguerrilla No. 26, tomó la palabra y se comprometió a contar toda la verdad, resarcir el buen nombre y dignificar a las familias de las víctimas.

El oficial reconoció las alianzas que se forjaron con los grupos paramilitares, que ya para ese momento estaban fortalecidos, con el fin de realizar operativos conjuntos en contra de los campesinos, a quienes retenían tras acusarlos de brindarle apoyo a los subversivos. “El enemigo de mi enemigo es mi amigo”, aseveró el coronel.

Tras los operativos, se modificaban todos los informes para aparentar que todo había sido en medio de un combate. “Fueron asesinadas personas por pertenecer a un área como Dabeiba, y presentados como guerrilleros por la estigmatización”.