Lo último: se aplaza la subasta de energía que busca proteger a Colombia de un racionamiento

Superservicios responde que no busca que el presidente Petro asuma las funciones de la Creg

Quiroga indicó que no buscan que el presidente Petro asuma las funciones de la Comisión de Regulación de Energía y Gas (Creg): “No, no se va a hacer. Nosotros lo que queríamos era acelerar un poco las medidas”.

Y lanzó una alerta mayor indicando que algunos comercializadores no van a resistir porque tienen la acreencia de la opción tarifaria y “el Gobierno está viendo cómo les resuelve algo para que tengan plata para comprar energía. Si no pueden comprar energía en bolsa porque no tienen la plata y no tienen contratos, tienen que quedarse por fuera”.