Luis Fernando Mejía, director de Fedesarrollo, opina sobre el Presupuesto de 2024: “Nos hubiera gustado más austero”

Sin embargo, desmintió que exista riesgo de incumplimiento de la regla fiscal: “Muy seguramente lo que tendrá que hacer el Gobierno, en la medida que vea que los recursos no le están llegando como lo había previsto, es ajustar el gasto a la baja. El país no se puede dar el lujo de no cumplir la meta fiscal, que además es una meta de déficit, que es el 4 %, que está todavía muy por encima de lo que es la meta de largo plazo”.

“Yo creo que se ha mantenido la regla. En eso ha sido muy estricto el Gobierno. Además, no se modificó el monto global. Lo que se discutió en estos días en el Congreso no fue el monto global. El monto global de 502 billones de pesos mantiene todos los requisitos que había puesto el Comité Autónomo de la Regla Fiscal (Carf)”, indicó el director del DNP.

“Lo que se discutió estas tres semanas en el Congreso fueron los componentes. Hubo una pelea o discusión muy fuerte entre departamentos. A mí no me gustan esas discusiones. Un departamento dice que por qué le dieron tan poquita plata, que el año pasado le dieron más. O por qué le dieron menos que al departamento vecino. Lo que dije en el Congreso estas tres semanas es que no departamentalicemos. En ese sentido, no se tocó el monto global y no se toca nada de la regla fiscal”, agregó.