Más de 20 billones de pesos deben constructoras en insolvencia y los proyectos no se entregan

¿Qué pueden hacer empresas y familias compradoras?

Para Bustos, las afectaciones se dan desde dos aristas distintas: “por un lado, están las constructoras que no logran vender las viviendas, y entonces no pueden terminar sus proyectos ni pagar los créditos que adquirieron para construirlas, generando una situación de insolvencia empresarial, proyectos sin terminar, pérdida de empresas y de empleos. Por el otro lado, están las familias, que han invertido sus ahorros en los proyectos que quedan a medio construir, o que se terminan, pero tienen problemas para legalizar sus inmuebles, porque la constructora no pudo pagar el crédito bancario con el que se financió el proyecto.”

¿Son útiles los procesos de reorganización para solucionar la insolvencia de las constructoras?

¿Cuál es la recomendación para las constructoras en dificultades?

¿Cuál es la situación de las familias?

Samira Rosales, directora jurídica de Defensa Inmobiliaria, y experta en la protección del consumidor inmobiliario, explicó, “son miles las familias afectadas porque los proyectos no avanzan, o porque pagaron la totalidad de sus viviendas, pero no les escrituran. El primer caso se debe, generalmente, a que el proyecto perdió su viabilidad financiera y el segundo, a que la constructora no pudo pagar el crédito constructor y, por consiguiente, no se puede levantar la hipoteca de mayor extensión para legalizar la transferencia de las viviendas a favor del comprador, dejándole desprotegido y a merced de la suerte de la constructora”.