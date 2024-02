La crisis de la vivienda en Colombia es grave. 37.000 personas tuvieron que desistir de comprar casa. Ventas del sector se desplomaron y retrocedieron 12 años

En el caso de Miguel Ángel, cuyo salario básico es de 1,9 millones de pesos, estaba pagando un apartamento en Fontibón, en el occidente de Bogotá. Logró ahorrar 19,6 millones de pesos de cuota inicial, que pagó a la constructora y obtuvo un crédito hipotecario por 85 millones de pesos, a la espera del subsidio de vivienda del Gobierno, que estimaba en 30 millones de pesos y así poder hacer su cierre financiero. Sin embargo, sus planes empezaron a desvanecerse. “Como los términos de Mi Casa Ya en ese momento no estaban definidos, la constructora decidió que no iba a contemplar el subsidio y entonces me tocó sumar esos 30 millones de pesos al crédito hipotecario que ya tenía. Pero al pedir más prestado la entidad me negó el crédito, debido a que mi capacidad de pago no daba”, explica Miguel Ángel.