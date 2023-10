“No hay riesgo para los usuarios”. EPM sale al quite tras la cancelación del contrato de gas por parte de Canacol

J.C.: El contrato se suscribe. y como nosotros no tenemos injerencia en las decisiones de Canacol, pues nosotros ni participamos en quién era el constructor del tubo, y les veníamos preguntando ¿ustedes cómo van con la licencia? Y no solamente les preguntábamos, sino que también nosotros podíamos verificar, porque es un trámite público, el estado de la licencia, ahí empezaron las preocupaciones nuestras.

J.C.: Hasta ahora estamos empezando la exploración. Es una cantidad de gas importante. Estamos en una época donde hay una aparente escasez, sobre todo para este periodo de El Niño, que no es nuestro problema. En este momento nosotros no estamos buscando gas para esta etapa porque lo tenemos. ¿Qué aspiramos? Que el otro año, primer trimestre, estemos comprando gas, probablemente a Ecopetrol, como el mayor productor de gas en Colombia, pero también estamos abiertos a que cualquier otro agente del mercado nos ofrezca gas en buenas condiciones, teniendo en cuenta que nosotros somos un excelente cliente.

J.C.: Creo que más allá de estar de acuerdo, nosotros conocemos que la situación en el Pacífico tiene unas limitaciones superiores a las que tiene el resto del país para abastecerse de gas. Que esa sea la mejor solución técnica posible, no hemos llegado a ese nivel de detalle. Pero tal vez el llamado que sí hacemos es a priorizar un poco los esfuerzos, a atender la demanda de gas a nivel nacional, que hoy en día tiene dificultades de acceder a gas en el 25 y en el 26. EPM estaba mejor que todos, en términos de los contratos de gas que tenía. Desapareciendo Canacol queda en las mismas condiciones, que la mayoría de distribuidores del país. Y lo que va a pasar es que en el 24 y el 25 todos vamos a pujar por un gas que está escaso, que está costoso. Y entonces, si la planta regasificadora tiene unos beneficios para todos los usuarios, pues bienvenida. Pero un poco el llamado es que no nos despreocupemos de la solución integral para todo el país.

J.C.: Pues de poderla poner, sí. Cada quien tiene su autonomía para definir qué acciones emprender. Pero en nuestra interpretación no tiene ninguna posibilidad de prosperar. ¿Por qué razón? Porque nosotros compramos gas. Nosotros no compramos un tubo. Entonces, el compromiso de ellos era suministrarlo. Los otros temas eran elementos básicamente de estar monitoreando y supervisando la obligación primaria que les suministra el gas, no como tal el tubo. Nosotros no vemos ese riesgo. Tampoco es que tengamos ganas de confrontar. Sí nos sentimos sorprendidos por la notificación por parte de ellos, pero la responsabilidad de la construcción, de los trámites, de todo era exclusivamente de ellos. Es que nosotros en eso no revisamos un estudio, un papel, nada. Era exclusivamente de ellos con plena autonomía. Además, nosotros ni siquiera controlamos el tamaño, el volumen, el trazado, el precio del tubo. Nosotros pactamos cantidad de gas a un precio determinado. Eso es lo único que pactamos nosotros.