“No nos podemos cruzar de brazos”, dice Naturgas ante la posibilidad de déficit de gas en 2025. El balón está en la cancha del Gobierno

Tras conocerse los resultados de Ecopetrol en 2023, que reflejaron una profunda caída en sus utilidades de más del 40 %, el presidente de la estatal petrolera, Ricardo Roa, advirtió una nueva preocupación en el frente energético.

En entrevista con SEMANA advirtió que a partir de 2025 se daría un déficit en el balance de oferta y demanda de gas, y señaló que una de las opciones es la importación de gas para atender la demanda.

Ricardo Roa, presidente de Ecopetrol, advirtió que en 2025 habría un déficit en el suministro de gas para atender la demanda. | Foto: Transmisión Youtube

Este anuncio encendió las alertas del sector energético. Luz Stella Murgas, presidenta de Naturgas, el gremio que reúne a las empresas de gas natural en el país, señaló que el país no se puede cruzar de brazos.

“Un escenario de desabastecimiento de gas natural no puede ser una opción porque pone en riesgo el bienestar, la salud, la calidad del aire y el bolsillo de más de 36 millones de colombianos que usan gas natural todos los días para cocinar sus alimentos”, dijo.

Agregó que Colombia tiene la oportunidad de aumentar sus fuentes de gas natural y explicó: “Esta industria es consciente de que solo trabajando de manera articulada con el gobierno nacional se pueden aumentar las fuentes de gas natural para asegurar suministro, confiabilidad y acelerar la transición energética”.

Manifestó que desde Naturgas se construyó el Plan Integral de Seguridad Energética (Pise), para priorizar y analizar la exploración y el desarrollo de los descubrimientos realizados en el país, así como habilitar todas las fuentes de suministro externas que sean viables para la producción de gas natural.

La primera de estas iniciativas es la perforación de pozos en áreas que ya tienen descubrimiento de gas ubicado en tierra firme en la costa Atlántica, en los departamentos de Córdoba, Atlántico, Sucre y Magdalena y también aquellos ubicados en el Pie de Monte Llanero, en el departamento de Arauca.

El segundo es el proyecto de la ampliación de la capacidad de transporte de Barranquilla al interior del país. “En el 2025 vamos a tener unos excedentes en la costa y no se pueden traer completos al interior porque la capacidad del tubo, cuya ampliación fue solicitada hace dos años, no permite traer el 100% de los excedentes al interior”, explica Murgas.

La tercera alternativa que propone Naturgas es habilitar la disponibilidad de gas de fuente externa, es decir, importaciones. “Hay que habilitarlas todas y las que sean viables jurídica, económica y operativamente porque se necesita tener respaldo no solamente para el suministro del corto plazo, sino para toda la prestación del servicio”, agregó la dirigente gremial. Recordó que el año pasado de manera preventiva se tuvo que suspender el transporte de gas al sur occidente del país por el calentamiento de Cerro Bravo. “Si hubiésemos tenido una planta de respaldo en el Pacífico, la gente no hubiera tenido que optar por ir a cocinar con leña, no hubiera tenido que comprar cilindros de gas de GLP, a altos costos, porque hubiera podido tener gas de respaldo a pesar de la medida preventiva que se tomó. Creemos que la planta de regasificación del Pacífico puede cumplir un objetivo de darle confiabilidad al sur occidente del país”.

Insistió en que hay que ajustar la disponibilidad de gas de fuente externa que sea viable, “pero sin depender de ellas porque tenemos un potencial que hemos descubierto en Costa Caribe que nos va a permitir inclusive exportar”, agregó.

El cuarto proyecto es la construcción de infraestructura de transporte para el desarrollo de los hallazgos costa afuera en el mar Caribe. “Esas decisiones que dependen de consultas previas y de licenciamiento ambiental tienen que tomarse este año porque de lo contrario, Petrobras que opera el descubrimiento de Uchuva en asociación con Ecopetrol, no va a poder contratar los ingenieros para poder construir la infraestructura de gasoducto que se requiere para conectar esos campos con nuestro sistema de transporte. Esta infraestructura dura en construcción dos años y medio. Si no tenemos este año la licencia y las consultas previas no vamos a poder entregar la construcción a tiempo y contar con ese gas que lo tenemos previsto que entre en el 2028″.

Otra opción es que la planta de regasificación que utilizan los agentes térmicos de generación de energía pueda potencializarse para poder traer gas. Esa planta hoy cumple un fin exclusivo de respaldar la generación eléctrica para los generadores térmicas que están en la costa.

La planta de regasificación de la costa Caribe asegura el suministro de gas para las plantas de generación térmica ubicadas en esa región. | Foto: SPEC

Sin embargo, como explica Murgas, esa planta que almacena y regasifica tiene una capacidad adicional que hoy no está contratada con los térmicos. “Lo que le hemos pedido a la Comisión de Regulación de Energía y Gas (CREG) es que nos permita ajustar las reglas de comercialización para que en caso de tener que disponer de ese gas para el resto de la demanda esté habilitado para hacerse”, dijo.

Y recordó el tránsito que tuvo esa planta y solo hasta cuándo pudo entrar en operación. Es un ejemplo de por qué las decisiones tienen que tomarse a tiempo, manifestó, para que los proyectos cumplan las necesidades de la demanda nacional. La decisión de tener esa planta se tomó en el año 2010, cuando ya había terminado el fenómeno de El Niño 2009-2010. Entró en operación en el año 2016, cuando ya se había terminado el fenómeno de El Niño del 2015-2016. “Y el primer fenómeno de El Niño para el cual está cumpliendo con su finalidad ha sido el de 2023. ¡Una decisión del 2010!”, afirmó.

“Pero un tren no puede avanzar si no tiene rieles”, manifestó la dirigente gremial al explicar que para materializar el Pise es determinante que el gobierno nacional adopte a tiempo las decisiones regulatorias, ambientales y sociales requeridas para acelerar los proyectos estratégicos como la perforación de pozos en áreas con descubrimiento de gas ubicados en tierra firme (on shore), en la costa Atlántica y en el pie de Monte Llanero, la ampliación de la capacidad de transporte de Barranquilla al interior del país, habilitar la disponibilidad de gas de fuentes externas y la construcción de infraestructura de transporte para el desarrollo de hallazgos costa afuera en el mar Caribe (off shore).

Aclaró que las decisiones para destrabar y avanzar en estos proyectos y que permitan su desarrollo están en tareas del Gobierno nacional. Por un lado, a la CREG le han pedido que se ajusten las reglas para comercializar gas que permita que el gas pueda ser disponible de manera inmediata en el mercado. “Hoy solamente podemos tener procesos de comercialización una vez al año. Desde hace más de dos años le hemos pedido que apruebe las tarifas de transporte que van a facilitar que el gas fluya en todo el territorio nacional. También le hemos pedido que apruebe las inversiones para ampliar la capacidad de transporte de Barranquilla al interior del país -hace dos años- y esas decisiones si no se toman ya, pues no van a permitir que los proyectos que van a garantizar el suministro entren a tiempo”.

Por parte de la Autoridad Nacional de Licencias Ambientales (Anla) también se requiere que se expidan las licitaciones ambientales para la producción de gas natural que ya está descubierto; además, que se expidan oportunamente las licitaciones ambientales para construir infraestructura de transporte de los hallazgos costa afuera en el mar Caribe cuando ya se presenten esas solicitudes.

“Y de parte de los ministerios de Minas y del Interior necesitamos que se acompañen los procesos de consulta previa para que cierren dentro de los cronogramas que están previstos para el desarrollo de los hallazgos costa afuera. Estos son cuellos de botella que dependen 100% del gobierno, si el gobierno toma estas decisiones que están pendientes tenemos proyectos que van a entrar a tiempo para garantizar el suministro de gas natural a toda la demanda nacional”, puntualizó la dirigente gremial.

Sobre la posibilidad de importar gas de Venezuela a través de PDVSA, Murgas fue enfática en señalar e insistir que las fuentes externas tienen que ser viables jurídica, económica y operativamente. “Entonces, revisemos la posibilidad de importar gas de Venezuela. Lo primero es ¿tiene viabilidad jurídica? Tiene que extenderse el levantamiento de las sanciones más allá de seis meses como inicialmente se dio, tiene que ser mucho más allá porque debe ser por un periodo en el que se pueda recuperar el gasoducto y hacer las inversiones allí y comercializar gas y no va a ser suficiente para materializarlo”, explicó, al referirse a las sanciones de Estados Unidos sobre empresas venezolanas.

El presidente Gustavo Petro anunció una alianza entre Ecopetrol y PDVSA. Sin embargo, hay sanciones sobre la empresa venezolana por parte de Estados Unidos. Naturgas se pregunta si es viable jurídicamente la importación de gas desde Venezuela. Foto: Pedro Rances Mattey/ (Foto de Pedro Rances Mattey/Picture Alliance vía Getty Images) | Foto: dpa/picture alliance via Getty I

“Eso es una alerta máxima. Le he planteado al Gobierno que en la misma entidad existen funcionarios que llevan más de 15 años trabajando, que tienen doctorados y maestrías, que conocen los antecedentes de la regulación de energía, de gas, de líquidos y que pueden cumplir esos perfiles para que, en el corto plazo se puedan cumplir con los cargos que están pendientes por nombrar en propiedad. Hoy de los 6 comisionados solo tenemos uno y ante semejante alerta de tomar decisiones para garantizar el suministro del abastecimiento de 36 millones de colombianos creo que es perentorio que la CREG esté funcionando completamente para que puedan resolverse estos grandes temas que están pendientes”, afirmó.