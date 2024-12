Vuelve subsidio a la vivienda

Los constructores respiraron tranquilos esta semana cuando el Gobierno anunció subsidios a la tasa para 200.000 viviendas nuevas que estarán vigentes hasta 2022. De esta cifra, la mitad irá a financiar las de interés social, cuyo valor no puede superar los 500 salarios mínimos; la otra mitad, para las de estratos medios, de no más de 438 millones de pesos, incluidas las de segunda vivienda. Los constructores venían reclamando esta medida para dinamizar el sector. No obstante, quedaron desinflados quienes esperaban que incluyera la vivienda rural, pues esta no clasificó.