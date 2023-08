Ojo: estos son los subsidios a los que se puede acceder en Colombia según su puntaje del Sisbén

Grupo C: Vulnerable En este grupo se encuentran aquellos en riesgo de caer en pobreza. El Grupo C se subdivide en 18 subgrupos (C1 a C18) para reflejar diversas situaciones de vulnerabilidad.

Grupo D: No Pobre, No Vulnerable Este grupo engloba a la población que no está en situación de pobreza ni vulnerabilidad. También se divide en 21 subgrupos (D1 a D21) que permiten una mayor especificidad en la clasificación.