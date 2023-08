Las imprudentes frases que le terminaron costando la jefatura de gabinete a Cielo Rusinque, esto fue lo que incomodó a Gustavo Petro

Luego de toda la polémica y a pesar de haber asegurado a la opinión pública que ese sería el cambio que se haría en los próximos días, finalmente se confirmó que no estaría en el cargo. “Quiero agradecer al presidente Gustavo Petro su voto de confianza. No estaré por el momento en el Gobierno. Si alguien sabe y tiene autoridad para disponer quién lo acompaña y dónde, es él. No hay pulsos de poder en Casa de Nariño, allí la lucha diaria es por el bien de Colombia”, aseguró Rusinque.