Cielo Rusinque habla tras conocerse que no será la jefa de gabinete de Gustavo Petro. “No hay pulsos de poder en la Casa de Nariño”

El presidente Gustavo Petro decidió que la abogada constitucionalista Cielo Rusinque no será su jefe de gabinete. SEMANA conoció que, después de meditarlo durante varias horas, la directora de Prosperidad Social no ocupará uno de los cargos de mayor confianza en la Casa de Nariño. En otras palabras, la dirigente quedará por fuera del Gobierno nacional en las próximas horas, según primeras informaciones.

“Quiero agradecer al Presidente su voto de confianza. No estaré por el momento en el Gobierno. Si alguien sabe y tiene autoridad para disponer quien lo acompaña y adonde es él. No hay pulsos de poder en Casa de Nariño, allí la lucha diaria es por el bien de Colombia”, dijo la exfuncionaria, en la red X (antes Twitter), tras conocerse que no llegará a ser la mano derecha del primer mandatario.