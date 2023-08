“Machista… eso no le queda bien a un presidente… no es de un caballero”, Ingrid Betancourt sobre Gustavo Petro, quien dijo que ella le rompió una cama

“Estaba fuera de circuito. No reaccionaba” , manifestó la exsenadora de la República.

En vista de este capítulo del pasado, el presidente Gustavo Petro tuvo una reciente conversación con la revista Cambio donde aseguró que no tendría depresión, pero, a su vez, hizo un despectivo comentario, a modo de burla, pues manifestó que Ingrid Betancourt, en ese entonces en Bélgica, le “rompió una cama” con Carlos Alonso Lucio , compañero sentimental en ese momento con la excongresista.

De acuerdo con la excandidata presidencial, el mandatario colombiano fue el que puso el tema sobre la mesa. “Él quería hablar de esto y él quería traerlo de una manera si se quiere jocosa, pero que para mí no es de un caballero. Un caballero no hace ese tipo de comentarios” , sentenció.

Según Betancourt, el presidente puede atacarla “de mil maneras”, ya que hay personas que la atacan todos los días de diferentes formas. No obstante, de la forma como habló el mandatario de ella “no es de un caballero y, por lo tanto, no es de un presidente, no le queda a un presidente”.