Rodolfo Hernández: “Petro se dedicó solamente a hablar, ya no fue capaz de hacer algo”

SEMANA: ¿Cómo así que estuvo enfermo y en la UCI?

RODOLFO HERNÁNDEZ: Hace unas semanas presenté un dolor intenso e insoportable en el abdomen. Tuve que ir por urgencias, me encontraron una fibrosis avanzada en el intestino delgado que no me permitía el paso de alimentos, y los médicos resolvieron operarme. Después de eso estuve varios días en la unidad de cuidados intensivos del Hospital Internacional de Colombia, luego hospitalizado casi una semana y actualmente en recuperación. Con esta son cinco cirugías en menos de un año, eso no se lo deseo a nadie, pero ahí vamos.

SEMANA: ¿Cómo avanza su tratamiento contra el cáncer?

R.H.: Luego de la operación el año pasado, en la que me cortaron una parte del colon que estaba con tumores, me informaron de la metástasis en el hígado. Llevo como diez sesiones de quimioterapia, las primeras enfocadas en el cáncer de colon y ahora están enfocadas en combatir la metástasis. Como cualquier enfermedad es de cuidado, he seguido todas las instrucciones médicas con respecto a la alimentación y con una mente enfocada en superar la enfermedad. Los médicos me han dicho que es un proceso largo y puede que me deban intervenir quirúrgicamente nuevamente, estoy a la espera de lo que ellos manden. No es fácil, mi solidaridad con todos los enfermos de cáncer.

SEMANA: Mucha gente lo dio por muerto.

R.H.: (Risas). La gente inventa muchas cosas. Eso sí, he estado cerquita varias veces, pero mi Dios me ha permitido seguir viviendo. Me he encontrado gente en la calle que me ve y me dice que me daba por muerto, yo les digo que estoy espantando (risas).

Rodolfo Hernández dice que ve muy mal al país y que ojalá los colombianos no pierdan la esperanza de derrotar el sistema corrupto que tiene secuestrado al país. | Foto: Guillermo Torres

SEMANA: ¿Qué ha sido lo más duro de estos últimos días de su enfermedad?

R.H.: Ver en las sesiones de quimioterapia a niños y jóvenes llenos de vida, mujeres luchando contra esta enfermedad, al fin y al cabo yo ya estoy viviendo por encima del promedio; pero ellos, tan temprano y ya en estas batallas. Eso me ha dado duro, la verdad.

SEMANA: ¿Le ha hecho algún pedido especial a su familia ante su salud?

R.H.: Que si van a comer helado no me pasen por el frente (risas).

SEMANA: ¿Qué le recomiendan los médicos?

R.H.: Que escuche mi cuerpo, que no me afane, que mantenga mi mente enfocada en seguir viviendo y que siga al pie de la letra las indicaciones en materia de alimentación. He querido continuar con el ejercicio, pero sigo con la herida muy débil, tiene 22 centímetros de largo, y ellos me recomiendan no esforzarme.

SEMANA: ¿Cómo está viendo al país?

R.H.: La verdad, muy mal, pobre Colombia. Ojalá los colombianos no perdamos la esperanza de derrotar el sistema corrupto que tiene secuestrado al país.

SEMANA: ¿Y a Gustavo Petro?

R.H.: Se dedicó solamente a hablar, ya no fue capaz de hacer nada, se alió con el sistema para ganar las elecciones y hoy está sufriendo las consecuencias de ese matrimonio tóxico. Cuando yo me retiré del Congreso, dije que Gustavo Petro no necesitaba que le hiciera oposición. Vea, el tiempo va mostrando todo lo que hicieron para ganar las elecciones y desde adentro se ha venido reventando todo.

Rodolfo Hernández cuenta cómo va su proceso con la justicia. | Foto: SEMANA

SEMANA: Si usted hubiera ganado la presidencia, ¿cómo cree que estaría Colombia hoy?

R.H.: Hubiese recogido las chequeras, control estricto de todos los gastos, recogía las camionetas y lujos, mínimo tocaba hacer un recorte de 30 por ciento de funcionarios públicos en el nivel nacional. Estaría enfocado en las tareas estructurales del país, revisar el sistema de salud, análisis de facturas y atacar fuerte el despilfarro, la EPS que no cumpliera la exponíamos públicamente y se multaba. Toda la inversión iría a la construcción de acueductos, alcantarillados, vías, pagarles el crédito a los muchachos más pobres del Icetex y promover una política de cero impuestos a las empresas nuevas durante los primeros cinco años. Lástima, no se pudo. Ojalá Colombia algún día se enfoque en cuidar la plata, frenar el despilfarro, sacar a los ladrones a patadas y en producir, producir con el campo y la gente.

SEMANA: En junio le notificarán una sentencia de primera instancia en la que lo condenan por interés indebido en la celebración de contratos. ¿Cómo va ese proceso?

R.H.: Como usted mismo lo dice, es una sentencia de primera instancia. Voy a apelar porque considero que hay argumentos de sobra para demostrar mi inocencia. Este proceso ha sido usado por mis contradictores para hacerme ver como corrupto. El mismo juez ha mencionado que el proceso no es por haberme robado ni un solo peso, sino por presuntamente haber vulnerado el principio de selección objetiva y de transparencia. Voy a defenderme, no me han vencido en juicio, sigue vigente mi presunción de inocencia.

SEMANA: El juez décimo penal de Bucaramanga dijo en la audiencia pasada que le iba a permitir defenderse en libertad mientras el fallo estuviera en firme, es decir, hasta la última instancia. ¿Qué opina?

R.H.: El doctor César Valencia en el sentido del fallo me permitió que siguiera firme mi presunción de inocencia hasta que fuera vencido en juicio, porque puede que otra instancia superior revoque el fallo. Él lo hizo por mi estado de salud, mi edad y debido a que no tengo antecedentes penales. Ya Medicina Legal certificó mi grave estado de salud por enfermedad y el estado del cáncer contra el que estoy luchando. Le pido a Dios que me brinde la oportunidad de defenderme y demostrar mi inocencia, tengo mi alma tranquila y mi corazón en paz.

Rodolfo Hernández dice que Colombia sigue soñando con que llegue alguien a pelear contra el sistema que nos tiene jodidos. Ojalá tenga vida para verlo o verla gobernar. | Foto: juan carlos sierra-semana

SEMANA: A usted, Petro y el Pacto Histórico lo señalaron de corrupto. ¿Qué opina después de ver todos los escándalos del presidente y su Gobierno?

R.H.: Ojalá la Fiscalía actuara para, de verdad, agarrar a todos los que se roban el país. Lo que está saliendo del Gobierno nacional es solo un poquito de la verdad, y así ha sido siempre. El problema no es de ideologías, es que pactan con ladrones para llegar al poder, y luego que llegan se dedican a seguir destruyendo el país. Por ahora no quiero saber nada de la política y los políticos, la política enfermó mi cuerpo. Mientras tenga vida seguiré luchando y contando mis verdades.

SEMANA: ¿No ha pensado en escribir un libro?

R.H.: Sí, he venido trabajando en eso, organizando y escribiendo ideas. Con todo lo que me han hecho y he vivido, se podría hacer una serie para Netflix (risas).

SEMANA: ¿Qué sería lo más revelador que contaría?

R.H.: Hay tantas cosas por contar. Yo me siento orgulloso de todo lo que se logró con muy pocos recursos, sin recibir politiquería y con el sentimiento de la gente. Si no es por toda la presión del sistema y las amenazas, hubiéramos ganado. Eso sí, ya tendré oportunidad para hablar de todos los que vinieron aquí a pedir plata y puestos, y como yo les decía que no se iban a la campaña contraria. Después les cuento quiénes eran esas bellezas.

SEMANA: Quedamos pendientes de ese dato. Por cierto, ¿cómo fueron las amenazas en plena campaña presidencial?

R.H.: Recibí varias llamadas finalizando la campaña, con información muy precisa sobre mí, sobre mi familia y sobre mis nietos especialmente, eran números desconocidos. Luego nos llegó información al equipo cercano, que estaban buscando darme una puñalada en uno de los recibimientos que la gente con cariño me hacía en las ciudades. Ahí fue cuando decidí salir del país, me sentí profundamente desprotegido, no me estaba enfrentando a ningunos bebés de chupo. En su momento le conté al país, hice una rueda de prensa en Miami y puse en conocimiento las amenazas.

SEMANA: ¿Le preocupa 2026?

R.H.: Colombia sigue soñando con que llegue alguien a pelear contra el sistema que nos tiene jodidos. Ojalá tenga vida para verlo o verla gobernar.

SEMANA: ¿Ve a un outsider como usted?