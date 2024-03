Rodolfo Hernández reaparece después de confesar que tiene cáncer terminal: “La política enfermó mi vida”

“Yo creía que podía cambiar las cosas. ¿Quieren que les diga la verdad? Desde el primer día que llegué a la Alcaldía me di cuenta de toda la burocracia y la politiquería que arman los políticos para no dejar que se hagan las cosas. Me ataron de pies y manos, me marcaron la cancha, me pusieron palos en las ruedas. Así es la política y el combo que tienen armados los políticos en alcaldías y gobernaciones”, agregó.