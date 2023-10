Rodolfo Hernández rompe su silencio y, en entrevista con SEMANA, revela cómo ha enfrentado el cáncer y se va contra Gustavo Petro: “Se raja hasta en la puntualidad”

SEMANA: ¿Cómo está su salud?

RODOLFO HERNÁNDEZ: He querido ser prudente con la recuperación de la cirugía, el éxito está en el postoperatorio. En general, me he sentido muy bien, llevo una semana en Bucaramanga y nuevamente retomé mis labores con la empresa y con la campaña, sin afanarme, alimentándome bien y haciendo ejercicio todos los días.

SEMANA: Cuéntenos detalles de la cirugía.

R.H.: Todo en la vida es un aprendizaje. Fíjese usted que uno no le para bolas a la salud, a la importancia de una buena alimentación y el ejercicio. Uno le mete cuanta vaina al estómago y eso termina pasando cuenta de cobro. El cáncer le puede llegar a cualquiera, yo me lo alcancé a descubrir a tiempo. Hay gente que cuando se da cuenta ya lo tiene regado por todas partes. Eso es como una coliflor que acaba con los órganos, una reproducción incontrolada de células. Tuve cuatro quimioterapias, no me dieron duro, pero hicieron buen resultado, ya que disminuyeron en casi un 50 por ciento el tamaño del cáncer, eso facilitó la operación. Una operación nada fácil, los cirujanos son unos bravos.

SEMANA: ¿El cáncer se fue del cuerpo?

R.H.: El tumor que tenía lo sacaron. La operación demoró casi seis horas y media. Debieron hacer una incisión de casi 22 centímetros en mi abdomen y desde allí operar. El área del abdomen contiene músculos que luego de la operación generan dolor al hablar, al toser, al reír, al comer, pa todo duele. Eso demoró la recuperación, y más que a la semana de la operación se me rompieron dos puntos, me dio peritonitis y tuvieron que volver a abrir. Eso no se lo deseo a nadie.

Rodolfo Hernández dice que estuvo en cuidados intensivos. | Foto: SEMANA

SEMANA: ¿Es cierto que estuvo en la uci?

R.H.: Sí, es cierto. Cada 15 minutos debían monitorear la sangre para poder identificar cualquier falla en la operación. Duré casi 20 días en cuidados intensivos. La peritonitis hizo que se alargara la estadía en cuidados intensivos. Como le decía, esto es un aprendizaje, tuve la oportunidad de darme cuenta a tiempo del cáncer y, a mis 78 años, tengo la oportunidad de estar aquí contando el cuento.

SEMANA: Alcanzó a perder la voz.

R.H.: Varios de los días en uci me tuvieron con un tubo ancho en la garganta, eso fue horrible y me afectó la voz durante varios días. La recuperación de la voz fue lenta, tuve que ir poco a poco hablando y sanando la garganta. Está en proceso de recuperación total.

SEMANA: A ocho días de las elecciones, ¿es o no candidato a la gobernación de Santander?

R.H.: Claro que soy candidato. El Consejo Nacional Electoral (CNE) no ha revocado mi candidatura, y mi derecho a ser elegido sigue vigente. Los politiqueros ladrones de Santander están asustados, aparezco en muchas encuestas de primero y en otras de segundo, y eso que gran parte de la campaña estuve hospitalizado. Hoy soy candidato, han regado el cuento de que no, de que me iba a morir, que me iban a sacar del tarjetón y que me inhabilitaron. Lo único cierto es que mi candidatura sigue en firme y voy hasta el final.

SEMANA: Pero el CNE insiste en que está inhabilitado.

R.H.: Las decisiones del CNE son decisiones políticas, los magistrados que votaron para revocar mi candidatura son los que pusieron el Partido Liberal, el Partido Conservador, el Partido de la U y Cambio Radical. Todos esos partidos tienen candidatos politiqueros en Santander, esas campañas están llenas de ratas que les interesa sacarme del ruedo. A hoy tienen pendiente resolver un recurso de reposición. Hasta que no lo hagan mi candidatura sigue en pie y, aun si lo resuelven en mi contra, tenemos la jurisprudencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, que defiende nuestro derecho a ser elegido y a no ser inhabilitado por una autoridad administrativa.

SEMANA: ¿Usted cree que el CNE le hizo un daño?

R.H.: Ellos son mandaderos. A mí no me hacen ningún daño. El daño se lo hacen a los santandereanos. Yo ya tengo mi vida arreglada, tengo los almuerzos de los próximos 50 años pagos. Aquí en Santander la clase política está buscando enriquecerse a costillas de la plata pública, administrando la chequera de todos y robando lo que alcancen.He puesto mi nombre a consideración de los santandereanos, porque yo ya lo hice en Bucaramanga, saqué a todos los concejales ladrones. Esta semana capturaron al exconcejal liberal Wilson Mora. Yo denuncié a esa rata porque usaron la plata del Terminal de Transportes de Bucaramanga para financiar su campaña, pagando líneas de celular con plata pública. Wilson Mora siempre fue mi contradictor, porque no lo dejé seguir robando junto con un exdirector de Tránsito llamado Rafael Horacio Núñez, a quien también capturaron hace poco. Todos eran de la camorra de Luis Francisco Bohórquez, el que fue alcalde antes de mí, también capturado. Yo lo denuncié y llegué a la alcaldía a destaparles todas las ollas podridas. Eso mismo quiero hacer en la gobernación, a eso le tiene miedo la clase política que hoy se junta alrededor de dos títeres: Juvenal Díaz, hermano del corrupto exsenador Ivan Díaz Mateus y del representante a la cámara Luis Eduardo Díaz, ficha de los Aguilar, apoyado por el Partido Liberal, el Partido Conservador, Cambio Radical, el Centro Democrático y otros más. Por otro lado, está el famoso niño de las uñas largas Héctor Mantilla. Ese hizo fiesta con el presupuesto de Floridablanca, hoy está acompañado de todos los ladrones y también es ficha de los Aguilar, avalado por el Partido de la U.

Rodolfo Hernández dice que sigue adelante con su candidatura. | Foto: juan carlos sierra-semana

SEMANA: ¿Qué magistrados tendrían interés en atravesarse en su carrera a la gobernación?

R.H.: Ellos no tienen la culpa, ellos hacen caso. Yo me estoy enfrentando a un sistema corrupto que no le conviene que las cosas cambien.

SEMANA: El CNE no decide el recurso de reposición que sus abogados presentaron. ¿Qué hará?

R.H.: Si deciden o no deciden, mi candidatura continúa. Es que mi derecho humano a ser elegido solamente puede ser limitado por un juez de la república. Mi campaña continúa a pesar de todas las noticias falsas que han regado en los medios.

SEMANA: Quedan ocho días, su electorado está confundido y no sabe qué hacer. ¿Qué hará usted?

R.H.: La gente que vota por mí lo hace de opinión. Nunca he comprado un solo voto, la gente me vota porque considera que yo sí puedo hacer lo que digo. Ya lo demostramos en Bucaramanga, donde les prometí sacar los ladrones y así lo hice con el mayor gusto.

SEMANA: Si no puede hacer campaña porque la justicia no define su suerte jurídica, ¿ha pensado en adherir a otro candidato?

R.H.: No he pensado en adherirme a nadie. Sigo mi campaña en firme.

SEMANA: ¿Cómo se moverá?

R.H.: El mensaje a los santandereanos es simple: si ustedes quieren que los sigan robando, que les sigan prometiendo acueductos que nunca hacen, vías que nunca pavimentan, programas sociales que nunca ejecutan, pues voten por Juvenal Díaz o por Héctor Mantilla. Si ustedes quieren que repliquemos el laboratorio que hicimos en Bucaramanga, con la experiencia del sector público y con el conocimiento que hoy tenemos, pues voten de manera contundente por nosotros.

SEMANA: ¿Tiene tiempo?

R.H.: La gente define el voto en estos días, mucha gente ve a los candidatos, pero no los conocen. Yo tengo la ventaja de que la gente ya me conoce, pero la gente no sabe que Juvenal Díaz es más de lo mismo, está acompañado de todos los ladrones que llevan gobernando Santander desde hace 30 años. Con Juvenal están Jaime Durán, parte de los Aguilar, Alirio Villamizar, Miguel Ángel Pinto, Lucho Bohórquez y la joyita del hermano, Iván Díaz Mateus. Cuando la gente busque el nombre de Iván Díaz Mateus en Google, sabrá la clase de ladrones que vamos a meter en la Gobernación. Por otro lado, está el niño de las uñas largas.

Rodolfo Hernández asegura que si no es gobernador, dedicará esta etapa de su vida a servirle a su departamento, desde donde pueda.

SEMANA: ¿Quién es él?

R.H.: Héctor Mantilla. Hace poco me metió una tutela, diciendo que yo no le podía decir niño de las uñas largas, y la perdió. Ahí le toca aguantarse el apodo, se lo merece. Este vergajo está acompañado de la siguiente lista de bellezas: Didier Tavera, Hugo Aguilar, Richard Aguilar, Fredy Anaya, y no los sigo nombrando porque se me pierde la billetera. Otra camada de pícaros. Entonces, el tiempo es suficiente para que la fuerza de los argumentos haga que los santandereanos voten bien, voten a conciencia. Que esos bandidos pierdan toda la plata que han invertido en la campaña. Plata que no es de ellos, es plata robada de ustedes mismos en comisiones que piden por la contratación pública.

SEMANA: Juvenal Díaz puntea hoy en las encuestas. ¿Qué opina?

R.H.: La ha tenido fácil, yo estaba hospitalizado. Se ha vendido como algo novedoso y con el discurso de la seguridad. Quiere acabar con los ladrones en la calle y meterlos a todos en la Gobernación. Estos días le voy a quitar la máscara.

SEMANA: Si no llega a ser gobernador de Santander, ¿a qué se dedicará?

R.H.: Ya la vida me ha dado todo, quiero dedicar esta etapa a servirle a mi departamento, desde donde pueda.

SEMANA: ¿Cómo ve hoy al Gobierno de Gustavo Petro?

R.H.: Ese se raja en todos los aspectos, hasta en la puntualidad.

SEMANA: Si pudiera calificar al Gobierno Petro entre uno y cinco, ¿cuánto le pondría?

R.H.: Dos.

SEMANA: ¿Qué le ha hecho daño a Petro?

R.H.: Yo siempre lo repetí: ¿ustedes le entregarían la chequera del país a Roy Barreras, a Armando Benedetti? Petro justificó llegar al poder como fuera. Se alió con Dilian Francisca Toro, los Char, Alejandro Gaviria, Ñoño Elías, Musa Besaile, el Hombre Marlboro, la Gata, los narcos de La Picota, etcétera. Hoy todo eso le está pasando cuenta de cobro a él y a los colombianos, porque si a él le va mal, pues a todos nos va mal. Fue el gerente que Colombia eligió: llega tarde a las juntas directivas, se pone a opinar sobre otras empresas, las áreas hacen lo que quieren y la suplente viviendo sabroso. Francia fue la única que no nos mintió, dijo que iba a vivir sabroso y en esas anda (risas).

Rodolfo Hernández dice que le gusta Luis Fernando Velasco como ministro. | Foto: campaña Rodolfo Hernández

SEMANA: ¿Cree que pueda enderezar su camino?

R.H.: En el Congreso lo tienen amarrado, tiene en contra a la opinión pública, el gabinete no se ha logrado poner a trabajar como él quiere. A estas alturas es muy difícil recomponer y más cuando en los territorios va a tener gobernadores y alcaldes contrarios a su línea. Ojalá encuentre la forma de enderezar y tome acciones inteligentes, menos discursos y más acciones.

SEMANA: De los ministros, ¿cuáles definitivamente no le gustan?

R.H.: Podría decir cuál me gusta: Luis Fernando Velasco. El tipo es político y es práctico, me parece que lo está haciendo bien. El resto ni suena ni truena.

SEMANA: ¿Y qué opina de Francia Márquez y Verónica Alcocer?

R.H.: Francia fue la única que nos dijo siempre la verdad, dijo que iba a vivir sabroso y a eso se ha dedicado. De resto, ese Ministerio de la Igualdad no sirve ni va a servir para nada, igualdad nunca va a haber y menos administrado por una señora que demuestra un odio de clases. Y la primera dama sí siento que se calmó, primero metió hasta el gato de la casa al Gobierno, pero ya no volví a escuchar de ella.

SEMANA: ¿Petro lo llamó durante sus quebrantos de salud?

R.H.: No, nunca más volví a tener comunicación con él desde el año pasado.

SEMANA: ¿Le preocupan las ausencias de Petro? No cumple compromisos.

R.H.: Sí, es preocupante, es el gerente del país y se la pasa ausente. Pasan los días y lo verdaderamente importante no se soluciona. Tenemos un país rico, lleno de gente pobre por culpa de los malos administradores que hemos tenido. La falta de trabajo genera hambre e inseguridad. Eso se soluciona con la sustitución de importaciones, de la mano con los empresarios y poniendo a producir el campo. Pero tiene que ser de golpe, no con discursos, sino poner eso a andar. Siento que nos estamos quedando en las peleas de Twitter y no pasa nada, y cada día esto va peor.

SEMANA: ¿Cree que le pasa algo?

R.H.: Eso no es normal, pero que no se le vaya a dar por renunciar porque nos deja a Francia y esto se pone peor.

SEMANA: ¿Le gustan las reformas del Gobierno?

R.H.: Hoy Colombia no aguanta más impuestos ni más improvisaciones. En la salud hay que dejar lo que funciona y modificar donde haya errores. Pagar a tiempo y auditar. Ya la gente sabe que el negocio de las EPS es no pagar cuando tienen la plata. Pues hay que revisar precios unitarios, establecer márgenes de ganancia y acabar con los monopolios en sectores de la salud. Exponerlos día a día, que los colombianos entiendan lo que se hace y mejorar el sistema. No es destruirlo todo y comenzar de cero, es cambiar lo que falle.

SEMANA: ¿Cómo ve al Partido Liberal y al Partido de la U frente al Gobierno?

R.H.: Ellos se acomodan dependiendo de las circunstancias. Esos partidos viven del Gobierno, de lo que les dan, no son capaces de buscar votos si no es a cambio de favores del Estado en todas sus ramas. Les dan puestos a la gente, les hacen favores en ministerios, alcaldías, buscan obras, bajan recursos, ejecutan, etcétera. De eso viven, van a ver qué le sacan a Petro. Mientras les den, se van a hacer los locos; si les quitan salen a protestar.

SEMANA: Le preguntaré por sus directores. Por ejemplo, César Gaviria.

R.H.: Ese se acomoda a las circunstancias, la profesión de Gaviria es político. Le salió la presidencia en un paquete de chitos, se tragó el campo con la apertura económica y ahora es el dueño y señor del Partido Liberal. Yo acá en Bucaramanga combatí a una mano de concejales corruptos de ese partido, eran diez y solamente se reeligió uno. Él forma parte del mismo sistema, le conviene que todo siga igual.

SEMANA: Efraín Cepeda.

R.H.: Esos tenían el Ministerio de Transporte con Petro, otros acomodados igual que los liberales, forman parte del sistema.

SEMANA: Dilian Francisca Toro.

R.H.: Esa es la más brava de todas. Una vez le dije que el marido era narcotraficante y me demandó. Esa no sabe sino vivir de la teta del Estado, le ayudó duro a Petro porque sabía que si yo llegaba a la presidencia me iba a dedicar a destaparle las ollas podridas. Acá en Santander avaló al niño de las uñas largas, y la magistrada del CNE, del Partido de la U, votó a favor de revocar mi candidatura. Ya la gente la conoce, un peligro.

SEMANA: Germán Vargas Lleras.

R.H.: El abuelo fue tremendo presidente, pero él se dedicó a la politiquería tradicional. Político de profesión, nunca ha producido nada de valor en el mercado, todo a costillas de lo público.

SEMANA: ¿Cómo ve el Congreso frente a Petro? Por ejemplo: los mejores congresistas.

R.H.: Yo estuve allá, eso es una pantalla. Usted los ve que echan los discursos y por debajo de la mesa piden puestos y contratos al Gobierno. En el tiempo que estuve, todos eran detrás de Roy Barreras. De los mejores, debo decir que Humberto de la Calle es un buen congresista, estuvo conmigo en la Comisión Primera Constitucional.

Rodolfo Hernández dice que no le gustaría ver a los mismos ladrones que se han robado a Santander en los últimos 30 años. | Foto: juan carlos sierra - semana

SEMANA: ¿Y los peores?

R.H.: La lista es larga.

SEMANA: De todos los demás candidatos, ¿cuál no le gustaría que llegara a la gobernación de Santander y por qué?

R.H.: No me gustaría ver a los mismos ladrones que se han robado durante 30 años a Santander. Estos están representados en las campañas de Juvenal Díaz y de Héctor Mantilla.

SEMANA: ¿Qué piensa de la procuradora Margarita Cabello? ¿Cree que lo persiguió?

R.H.: Ella defiende el establecimiento y la posibilidad de ganar elecciones desde un escritorio. Claro que tuve persecución, ella fue una gatillera conmigo. Vino a Bucaramanga a hacer ruedas de prensa únicamente para intentar perjudicarme.

SEMANA: Por último, ¿cómo ve el papel de Álvaro Uribe frente al Gobierno Petro?