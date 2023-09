El director del partido de Rodolfo Hernández reveló detalles de la cirugía del ingeniero y dijo que no está inhabilitado: “Un juez tendría que estudiar las tres sanciones”

C.L.: Por las tres sanciones se activa algo que se llama una inhabilidad especial, personas que en los últimos cinco años hayan tenido tres sanciones disciplinarias. Si esto hubiese pasado hace cinco, diez años, no tendríamos nada que hacer, pero el Consejo de Estado, la Corte Constitucional y la Corte Interamericana de Derechos Humanos ya han venido hablando no solamente en Colombia sino en América que las autoridades administrativas no pueden limitarle no solo a Rodolfo Hernández sino a nadie sus derechos políticos. Eso solo lo puede hacer un juez a través de un proceso penal. Nosotros en Colombia nos comprometimos a la Convención Interamericana. Es el mismo caso de Leopoldo López en Venezuela, lo de María Corina Machado, lo que le sucedió a Gustavo Petro y lo que le pasa a Rodolfo Hernández. Esta semana se dio un caso idéntico al de Rodolfo: tercera sanción de la Procuraduría, una multa a la exalcaldesa de Neiva, Cielo González Villa. A ella le activaron la inhabilidad especial y el Consejo de Estado dijo que la tumbaba porque la Procuraduría no puede limitar derechos políticos de elegir y ser elegido. Es decir, el equipo del ingeniero está tranquilo, sabemos que se tiene que realizar una defensa jurídica, tenemos claro que detrás de todas esas demandas - más de 250- hay muchos intereses, gente que él sacó de la Alcaldía, entre otros. A Rodolfo Hernández siempre el tiempo le da la razón, sabemos que esta no es la excepción.