Rodolfo Hernández: ¿a un paso de adherir a otra candidatura a la gobernación de Santander después de las decisiones judiciales en su contra?

Sin embargo, la justicia no parece estar de su lado. Este viernes 13 de octubre, un juez tomó la decisión de no acceder a sus pretensiones de tumbar la decisión del Consejo Nacional Electoral en su contra, porque ese tribunal administrativo no ha decidido en segunda instancia el recurso que el excandidato presidencial presentó. Es decir, según la justicia, el santandereano se adelantó a los hechos.