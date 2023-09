Así ha sido la recuperación de Rodolfo Hernández tras someterse a una cirugía contra el cáncer

No obstante, durante el posoperatorio, Hernández Suárez también ha tenido días difíciles, los cuales ha logrado sortear con la ayuda de su familia y médicos. Actualmente se encuentra estable y su dieta ya cambió de líquido a sólido.

Así descubrió la enfermedad

Hace casi dos meses, el 18 de junio, el ingeniero dio a conocer que la presencia del cáncer se descubrió al sentirse con malestar de llenura en reiteradas ocasiones, al expresar: “Me fui a Colsanitas, me sacaron sangre, me dijeron que tenía anemia, que estaba perdiendo glóbulos rojos, es decir, que estaba sangrando, que podría ser úlcera o cáncer, me detectaron cáncer de colon”. Y añadió: ”Este cáncer que tengo es de dos etapas, una, quimioterapia, dieta y comer cosas alcalinas, ejercicio duplicarlo en fuerza, tiempo y operación”.