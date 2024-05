Atención: Rodolfo Hernández permanece hospitalizado en Bucaramanga bajo pronóstico reservado. Su familia pide oración

SEMANA conoció que el excandidato presidencial Rodolfo Hernández enfrenta fuertes quebrantos de salud. Una fuente allegada al líder y fundador del partido Liga de Gobernantes Anticorrupción, reveló que fue ingresado hace unos días de urgencia al Hospital Internacional de Colombia.

De acuerdo con algunas informaciones, el ingeniero santandereano registró un fuerte dolor abdominal que lo obligó a ingresar de urgencia al centro hospitalario.

Aunque la familia ha sido prudente sobre el estado de salud de Hernández, SEMANA estableció que permaneció durante varios días en la Unidad de Cuidados Intensivos del reconocido centro médico.

Rodolfo Hernández y su hijo el día de las elecciones regionales de 2023. | Foto: SEMANA

Rodolfo Hernández ya salió de la UCI y permanece en hospitalización bajo constante supervisión médica, pero su pronóstico de salud es reservado.

SEMANA habló con Socorro Oliveros, la esposa del ingeniero Hernández, quien confirmó que el líder político permanece en el centro asistencial. “Él está en recuperación, la situación es delicada, pero tenemos las esperanzas de que se recupere”, le manifestó a este medio.

Oliveros, quien está al frente de las empresas de construcción del excandidato presidencial, pidió a los colombianos oración por la salud del ingeniero. “Pedimos oración, nunca va a sobrar, jamás”, expresó.

Rodolfo Hernández se acerca a los 80 años y enfrenta desde hace varios meses un cáncer que, según reveló en su momento, le hizo metástasis en el hígado.

“En su momento les informé a los colombianos que me habían detectado un cáncer de colon, desde el primer momento enfilé esfuerzos a combatirlo, he pasado por varias sesiones de quimioterapia y tuve una operación bastante riesgosa en la ciudad de Bogotá, en septiembre del año pasado. Por el nivel de riesgo de la operación, en la etapa de recuperación, se me reventaron dos puntos en el intestino y me provocó una peritonitis crónica, casi me muero, estuve nueve a uno, siendo uno la posibilidad de salvarme”, le contó en marzo de 2024 a SEMANA.

El ingeniero Rodolfo Hernández. | Foto: AUTOR ANÓNIMO.

Luego de esto, “a pesar de que se extrajo la parte del colon afectada, se me informó que el cáncer me había hecho metástasis en el hígado, una situación que no se la deseo a nadie y menos en esta etapa de la vida. Eso me ha vuelto mucho más sensible a estos temas y entiendo que es una enfermedad nada fácil de combatir. Yo sigo en la batalla, o se muere el cáncer, o me muero yo, alguno de los dos… (risas)”, añadió.

Rodolfo Hernández dijo que su mamá todavía lo llama “mi muchacho”, “ella cumplió 99 años. Yo entiendo y siento que la vida tiene ciclos, y estoy en una etapa madura. He sido fuerte y eso me lleva a enfrentar con valentía las cosas, eso sí, también me dijo: ‘El cementerio está lleno de guapos’. A esta edad tengo tiempo para dedicarme a eso, le estoy metiendo las ganas”.

Rodolfo Hernández | Foto: Colprensa

En su momento, el excandidato presidencial le contó al país cómo se había enterado de la noticia: “Me fui a Colsanitas, me sacaron sangre, me dijeron que tenía anemia, que estaba perdiendo glóbulos rojos, es decir, que estaba sangrando, que podría ser úlcera o cáncer, me detectaron cáncer de colon”. Y añadió: “Este cáncer que tengo es de dos etapas, una, quimioterapia, dieta y comer cosas alcalinas, ejercicio, duplicarlo en fuerza, tiempo y operación”.