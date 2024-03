Rodolfo Hernández rompe en llanto y confirma que tiene “cáncer terminal” durante audiencia

Este jueves, 14 de marzo, Rodolfo Hernández se presentó virtualmente a la audiencia de alegatos finales por el polémico caso de Vitalogic. La diligencia está a cargo del Juzgado 10 del circuito penal de Bucaramanga, que determinará si este es culpable o no.

No obstante, el exalcalde de la capital santandereana rompió en llanto en medio de su primera intervención y confirmó que tiene cáncer terminal , pese a los diferentes procedimientos y tratamientos a los que se ha sometido durante los últimos meses.

“Mi alma está limpia. Mi corazón, en paz. No estoy obligado a probar lo imposible, lo que nunca sucedió. Atendieron mi llamado para que el médico me atendiera, tengo cáncer terminal, gracias por dejarme ir donde el juez, de todo lo que pensaba, lo menos era estar procesado por cosas que no hice. Gracias señor juez”, manifestó entre lágrimas.