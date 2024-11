Ojo por ojo: congresistas no aceptaron delegado del director de UNGRD en debate de control. Era lo que él exigía en Concejo de Bogotá

Tres parlamentarios citantes: Soledad Tamayo, Gustavo Moreno y Julio Elías Vidal no daban crédito a lo que describieron en el debate, cuya evolución finalmente no se dio, pues todos los asistentes se negaron a cumplir con la agenda sin la presencia del citado, quien envió a su subalterno, Rafael Enrique Cruz.

Según los congresistas, Carrillo, pese a los desastres que se están suscitando en medio de la ola invernal, no habría hecho ni una sola llamada a alguno de los alcaldes que están en medio de tragedias provocadas por el panorama climático.

“ Es indefendible, por eso no vino al debate” , dijo el senador Alex Flórez; mientras que su homólogo Diego Echeverri subrayó que Carrillo está más preocupado “por perseguir ladrones”, en relación con la posición del funcionario, quien se ha dedicado a destapar episodios ocurridos antes de su llegada a la UNGRD.

En el debate, la senadora Tamayo dijo que la preocupación aumenta porque solo van unos cuantos días de lluvia y no se conoce ningún plan de acción para mitigar los efectos invernales; mientras que se tuvo el suficiente tiempo, con la larga duración que tuvo la sequía, para tomar medidas preventivas. De esa manera, Julio Elías Vidal enfatizó en que la unidad debería llamarse “de repartición de colchones”, pues es la ‘reaccionitis’ de la UNGRD.

No hacen caso

Carrillo había sido citado a debate de control político desde hace casi dos meses, el 20 de agosto, dijeron los congresistas, por lo cual, no aceptan que ahora, el director de la Unidad envíe un delegado, algo que no aceptaba de ninguna manera cuando era concejal en Bogotá. Peor aún, si al funcionario no se le ve haciendo presencia en las regiones, en un momento en el que hay situaciones críticas, como la de San Vicente del Chucurí (Santander), donde una avalancha dejó a 40 familias damnificadas y una persona perdió la vida.