Frente al caso colombiano, donde se han reactivado algunos sectores productivos, pero la mayoría de nacionales siguen en sus casas, el premio nobel de economía 2018 aseguró: “Básicamente se necesita tener laboratorios sofisticados e investigadores, que seguramente ustedes tienen en sus universidades. Lo que sí sube los costos es el tema de la logística. Hay que pedir muestras, llevar muestras a laboratorios, comunicarle al paciente acerca de la muestra. Y esto requiere más trabajo”.

A su modo de ver, si bien es cierto que montar una estructura para analizar pruebas de coronavirus es costoso, es mucho más barato que recuperarse de un golpe económico severo. Según dijo, se debe invertir en recursos, en ciencia, en métodos que hagan que la gente se sienta segura al regresar al trabajo. Hacerlo al contrario, enviar a las personas a trabajar de nuevo sin que nada haya cambiado, más allá de estar encerrado, hará que la producción baje y se trabaje de manera insegura según su análisis.

Romer fue enfático en que la seguridad de los trabajadores determinará la recuperación económica. "Quiero poner un ejemplo con una actividad económica simple. Yo quiero ir al odontólogo para que me limpien los dientes y él me quiere recibir porque le pagaré por ello. Pero él no quiere que yo vaya a su consultorio a menos que le pueda demostrar que no tengo coronavirus y yo no quiero ir a menos que él me pueda probar que no posee el virus. De modo que si todos tenemos tests, podremos conocer quiénes realmente tienen el virus, para aislarlos y y así poder incrementar la confianza del consumidor y del productor”, le dijo a La FM.

"Lo más importante que puede hacer un país es solucionar el tema de los tests. Puede tomarle unos meses, pero debe hacerlo lo más rápido posible. No hay nada que hacer mientras que se consiguen los tests... la única solución es que todos se queden en casa o que todos salgan aceptando que morirá más gente”, agregó en la citada entrevista.