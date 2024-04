Reforma pensional se salvó del archivo: Plenaria del Senado aprueba que siga viva y se le dé segundo debate

De estar prácticamente en las puertas del abismo, luego de que la semana pasada el presidente del Senado, Iván Name, levantara la sesión en la que se buscaba tomar la decisión de continuar o no con el trámite de la iniciativa del Gobierno Petro, la reforma pensional salió a flote, al menos, para que sea estudiada y debatida en segundo debate.

Sigue viva

Baja el umbral de 3 a 2,3 salarios mínimos

El gobierno, en los inicios del trámite, en octubre del año pasado, tenía previsto que dicho techo fuera de 4 salarios mínimos, pero luego cedió a 3 salarios mínimos, y aunque la ministra de Trabajo, Gloria Inés Ramírez, argumentaba que si ese umbral se bajaba más, la reforma no tendría sentido, de nuevo, se movieron (el gobierno) de esa posición.

Carlos Chacón tomó la vocería del partido Liberal, para sustentar la posición que adoptaban, toda vez que no faltaron las críticas. El parlamentario dijo que no importaba de qué gobierno provenía la reforma, lo clave era tener en cuenta que el país necesita solucionar los problemas pensionales que hay y que han sido reiteradamente diagnosticados: baja cobertura con un gasto enorme; concentración del gasto en subsidios en los quintiles más altos de la pirámide socioeconómica y desamparo de muchos adultos mayores que no lograron cotizar para su seguro en la vejez.