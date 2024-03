¿Quién es quién en Colpensiones?: tras ola de despidos, este es el equipo que rodea a Jaime Dussan, quien manejará billones con la reforma pensional

En dos sesiones, la iniciativa no avanzó, en parte, por una cierta estrategia para disolver el quórum necesario para el debate que, de no completar el trámite en esta primera mitad de año, podría llegar a hundirse.

Así están el organigrama

1. Efvanni Paola Palmariny Peñaranda (Vicepresidencia comercial) : enfilada en el Partido de la U, en 2014 fue candidata al Senado en representación de ese grupo político. No obstante, tras haberse hundido en las urnas, ingresó al Ministerio del Trabajo.

En la administración de Dussán no han podido disponer de su cargo, ya que tiene fuero de prepensionado, por su edad.

4. Any Benitez (Vicepresidencia BEPS): está encargada de la vicepresidencia que tiene a su cargo los BEPS, los cuales, han sonado mucho menos que antes. SE dice que ha estado en la lista de personas a desvincular por Dussán, no obstante, frente a las noticias de una posible masacre laboral en Colpensiones, no se habría concretado su salida.