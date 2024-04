Racionamiento de agua aumenta vulnerabilidad del sector gastronómico: “Estamos muy preocupados”, advierte Acodrés

El sector de restaurantes ha recibido en los últimos meses varias presiones del entorno. Aunque todavía quedan cicatrices de la pandemia y muchos de ellos están en reorganización o reinventando sus negocios y menús, y en modo de supervivencia, es claro que la coyuntura no ha sido favorable para esta rama de la economía.

Los costos se les han disparado. Muchos se quejan de que no han visto reflejada la caída en el precio de los alimentos y, por el contrario, mantiene unos valores altos, sumados a la expectativa del impacto del fenómeno de El Niño en las cosechas.

Guillermo Gómez (G. G.): Inicialmente creímos que íbamos a tener una capacidad de reacción suficiente, porque la expectativa era que iba a hacerse un racionamiento de nueve días, en donde cada zona asumía un día sin agua potable. Pero con las posibilidades que se han anunciado, de que se puede extender más o menos un año, resulta siendo de un impacto fuerte, porque llevamos un año en el que las ventas no han sido halagadoras.

G.G.: Estamos muy preocupados. Sobre todo, porque de los servicios de agua dependen actividades vitales dentro de nuestra operación como es el servicio de baños para los clientes. El que tiene la infraestructura para contar con un tanque de reserva, en donde pueda almacenar agua para el día que le va a hacer falta, tal vez está en capacidad de resolver de la mejor manera el racionamiento, pero quienes no lo tienen van a sufrir más.

G.G.: Sí, y además es difícil poder concluir o anticipar que el menor suministro de agua potable se traduzca en un menor valor del recibo del acueducto, porque precisamente uno de nuestros reportes de impacto permanente de aumento de tarifas está relacionado con los servicios públicos. Si de alguna manera se tuviera una garantía que el menor suministro de agua potable de los servicios públicos, se va a traducir en menor pago o costo del valor del servicio, podría ser neutral el impacto, pero claramente no lo es, no hay manera de anticiparse a que eso va a pasar.

Y lo otro es que el racionamiento sí muy seguramente va a incentivar que las personas no salgan de su casa. Recordemos que la forma técnica como se denomina nuestro sector es comidas fuera de hogar, fuera de casa y en su lugar puede estar incentivando es que las personas compren los víveres y preparen sus alimentos en casa. Sí es otro año que la situación no le augura el sector gastronómico una buena proyección.

Pero recordemos que el sector gastronómico también, como pasa con algunas actividades productivas en Colombia, está conformado por una altísima informalidad por estructuras de mera subsistencia, que muy seguramente no tienen esos planes de contingencia, no tienen esos tanques de reserva y seguramente van a depender de la disponibilidad de carrotanques o de poder almacenar agua mediante recipientes, pues no tienen otra forma cómo hacerse al líquido.