“Si no hubiéramos tenido que tocar la gasolina, la inflación del 2023 habría terminado en 7,4 %”, dice MinHacienda. Espera que a finales de enero se siga bajando la tasa de interés

Ricardo Bonilla, ministro de Hacienda, a la salida de la Asamblea extraordinaria de Ecopetrol, celebró el resultado. “Es muy importante el dato entregado por el Dane el día de ayer, la inflación final consolidada del año 2023 terminó en 9,28 %, está por debajo incluso de lo que el gobierno estaba esperando que era 9,5 %, eso significa que efectivamente logramos llegar a una inflación de un dígito”. Y agregó: “Punto de referencia importante: si no hubiéramos tenido que tocar la gasolina, la inflación del 2023 habría terminado en 7,4 por ciento, es decir, seguimos en la senda”.

Frente a la brecha en el Fondo de Estabilización de Precios de los Combustibles (Fepec) dijo que en lo concerniente a la gasolina quedó cerrada. “De aquí en adelante lo que tendremos es una revisión mensual de cómo se flexibiliza de acuerdo al comportamiento del precio del barril de petróleo en el Golfo de México y del comportamiento de la tasa de cambio en Colombia. De acuerdo con eso habrá pequeños ajustes, pero ya no estaremos en las tasas de crecimiento mensual que tuvimos durante el año 2023. Queda pendiente el diésel. Ese pendiente significa que seguimos reunidos con los gremios del transporte porque queremos tener algo concertado y no impactar la inflación ni los diferentes componentes del transporte”, dijo el ministro.

Bonilla manifestó que el déficit del Fepec, por el lado de combustible diésel en el 2023, debe terminar en alrededor de 15 a 16 billones de pesos. “Eso sería lo que se estimaría si no llegáramos a hacer algo en el 2024. Pero de lo que se trata es de concertar”, añadió y señaló que se busca promover que en el transporte haya un proceso de transición hacia medios de locomoción de energías renovables y que poco a poco se elimine en Colombia el diésel.

Frente a la reforma tributaria que anunció el presidente Gustavo Petro, el ministro Bonilla dijo: “La reforma que estamos hablando no es para aumentar ingresos, la reforma que estamos hablando es para corregir un defecto de la del 2022. En ella quedaron ajustadas las tarifas, los beneficios y las exenciones para el régimen de personas naturales. Eso no lo vamos a tocar. Pero no quedó la segunda parte, que era garantizar una senda de descenso de la tasa nominal en el impuesto de renta corporativo. Hoy lo que queremos es llevar esa segunda parte para que sea aprobada”. Y dijo que aún está en proceso de socialización.