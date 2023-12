¿Sin bajo costo en tiquetes aéreos?; el inconformismo con el servicio de transporte aéreo campea; ¿qué dicen Aerocivil y la Supertransporte?

¿Favorecidos?

¿Dónde está la vigilancia?

El servicio que prestan las aerolíneas en Colombia es tan esencial que el país se vio sumido en una crisis cuando Viva y Ultra Air decidieron dejar en tierra sus aviones. Afectaron la temporada de Semana Santa luego de haber vendido tiquetes a corto, mediano y largo plazo. El efecto dominó recayó sobre gran parte de los sectores de la economía, ya perjudicados. El turismo en particular se ha visto a gatas, por lo que desde muchos frentes reclaman estrategias que estimulen el consumo y no que lo frenen con altos precios y servicio ineficiente.

La Aerocivil responde que “ser de bajo costo no significa ser de bajo precio . Los transportadores aéreos deben ser sostenibles en el tiempo, en particular, cuando hay volatilidad en los precios del combustible, en la relación de las tasas de cambio y en el entorno financiero internacional”.

Paula Cortés, presidenta de Anato, gremio de las agencias de viaje, habló de las presiones en todos los sectores económicos. Aun así –argumentó–, el sector ha realizado esfuerzos para no trasladar este aumento de costos a los usuarios. “Si la inflación en octubre fue de 10,48 por ciento, en los paquetes turísticos fue del 9,07 por ciento , y en el transporte de pasajeros en avión presentó una reducción anual del 3,75 por ciento”.

No obstante, los usuarios tienen la percepción de que nada mejora para ellos y, además, hay serios problemas en la vigilancia a las aerolíneas. Los que se quedan varados en los aeropuertos no aceptan que esté legalmente permitido un margen de sobreventa con el argumento de que hay un muy alto porcentaje de pasajeros que no aparecen para abordar.