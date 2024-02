Solo el 0,5% de las empresas manufactureras adoptaron innovación dura, según el Informe Nacional de Competitividad

Cabe destacar, que cuando se habla de innovación fura o de alto impacto, se refiere a las tecnologías duras, tales como aquella que consiste en la producción, desarrollo o fabricación de productos tangibles. Es decir, productos que se pueden almacenar de forma física. Mientras que cuando se hace mención de tecnología suave, o tecnología blanda, se refiere a un activo intangible, es un activo que no tiene forma física, no es algo material y, por tanto, no se puede ver ni tocar.