Banco W: transforma la vida financiera de los colombianos en tiempos desafiantes

JOSÉ ALEJANDRO GUERRERO: El sector bancario ha tenido varias transformaciones. La primera es que ha hecho un gran avance en lo digital. Utilizar la digitalización no como estrategia o propósito, sino como un medio para mejorar la experiencia del cliente. La segunda está relacionada con los criterios ASG, la banca avanza de manera significativa en los tres frentes: ambiental, social y gobernanza.

J.A.G.: La pandemia y el paro fueron muy retadores. Del paro a la fecha, realmente, han sido años muy desafiantes para la banca en general y para esta organización muchísimo más. Pero nuestros clientes no se van porque hay un compromiso gigantesco de todas las personas del banco. Se han tomado decisiones muy rápidas, por eso es importante la capacidad de reaccionar y el banco lo ha hecho ante esas dificultades. También ha sido clave tener la capacidad de echar reversa y cambiar. Siempre digo que, si el carro más costoso y de la marca más fina no tiene reversa, no sirve para nada.